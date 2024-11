Centro Histórico de Penedo ganha iluminação que destaca casario colonial

O período natalino chega em Penedo com investimento da administração Ronaldo Lopes que transforma o Centro Histórico em um verdadeiro cartão postal iluminado.

O trabalho inserido entre as atrações do Penedo Luz valoriza o patrimônio tombado em nível nacional, agregando mais valor à revitalização de fachadas feita por meio do Projeto Cores do Penedo.

Sobrados, casarões, igrejas e praças ganham novos realces, graças à iniciativa que valoriza a arquitetura da cidade ribeirinha, elevando a autoestima dos penedenses e atraindo mais turistas.

Vale destacar que a Rocheira de Penedo também já conta com projeto luminotécnico de alta qualidade, criando uma nova experiência de lazer, especialmente com passeio de barco no Rio São Francisco, admirando os encantos da cidade.

Além do resgate do protagonismo de Penedo, o objetivo do governo Ronaldo Lopes é incrementar a economia local, gerando assim mais empregos e renda.

Hotéis, restaurantes e demais setores do turismo têm mais fluxo, reflexo do plano de trabalho desenvolvido durante a gestão Crescendo Com Seu Povo, assim como o comércio em geral em função da maior circulação de pessoas e dinheiro.

Com nova iluminação e decoração natalina, Penedo consolida sua posição como um dos destinos turísticos mais procurados de Alagoas também durante as festas de fim de ano, demonstrando o potencial do turismo como motor de desenvolvimento econômico e social.

Fotos Kamylla Feitosa – SEMCLEJ Penedo