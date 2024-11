Clubes do “Alagoano É Massa” denunciam calote da Prefeitura de Maceió; presidente do Penedense faz apelo público

Na última reunião arbitral da Federação Alagoana de Futebol (FAF), realizada em 22 de novembro, o presidente do Sport Club Penedense, Aerton Reis, fez um apelo enfático ao prefeito de Maceió, JHC, cobrando o cumprimento do acordo financeiro firmado para a competição “Alagoano é Massa” da primeira Divisão de 2024. Durante o encontro, Aerton, representando não apenas o clube de Penedo, mas também outras agremiações do interior, externou sua insatisfação com a falta de repasse dos valores prometidos.

Apenas 20% do valor prometido foi efetivado

A prefeitura de Maceió, através da campanha “Maceió é Massa”, foi anunciada como um dos principais patrocinadores da competição. No entanto, segundo Aerton Reis, apenas 20% do valor prometido foi efetivamente repassado aos clubes participantes. Essa situação estaria prejudicando diretamente o planejamento e a execução das atividades das equipes, especialmente aquelas que representam cidades do interior, como Palmeira dos Índios, Arapiraca, Penedo e Coruripe.

“O Campeonato Alagoano é motivo de orgulho para os clubes e suas cidades, que representam a força do torcedor. Em Penedo, por exemplo, temos o clube como um orgulho local. Fizemos nossa parte, divulgamos a campanha no estádio, na TV, e aguardamos que o prefeito JHC cumpra com o que foi acordado”, destacou Aerton Reis.

Veja vídeo completo

Falta de resposta e consequências

De acordo com o presidente do Penedense, todas as tentativas de diálogo com a prefeitura de Maceió, incluindo pedidos formais de reunião, não foram atendidas. Ele destacou ainda que a situação prejudica severamente os clubes que investiram acreditando nos recursos prometidos.

“Planejamos nossas ações com base nesse patrocínio. O não cumprimento do acordo está nos afetando financeiramente. Não estamos pedindo nada além do que foi prometido e divulgado oficialmente pela prefeitura”, reiterou o presidente do Sport Club Penedense.

União dos clubes e esperança no diálogo

Aerton Reis também mencionou o apoio do Conselho Deliberativo do Penedense para levar o assunto a público e destacou que, apesar da situação ter implicações políticas, o apelo não tem esse viés. Ele também expressou a intenção de buscar diálogo com o vice-prefeito eleito de Maceió, Rodrigo Cunha, para intermediar uma solução.

“Temos um bom alinhamento com Rodrigo Cunha e vamos tentar uma conversa com ele para resolver essa pendência. Os clubes que representam o interior precisam desse recurso para continuar honrando suas responsabilidades”, afirmou.

Cobrança pública

Ao finalizar seu discurso, Aerton Reis apelou à imprensa e à Federação Alagoana de Futebol para que reforcem a cobrança junto ao prefeito JHC. Ele destacou que os clubes do interior são pilares importantes para o futebol alagoano e que o não cumprimento dos acordos ameaça o futuro das competições.

“Esperamos que o prefeito tome ciência e honre os compromissos firmados. Não estamos pedindo nada além do que é devido. É essencial que os valores sejam pagos para garantir a continuidade e o fortalecimento do futebol no nosso estado.”