Concurso Um Olhar Sobre Penedo: Votação sobre melhor foto e frase está aberta. Confira aqui como participar!

A votação do Concurso Um Olhar Sobre Penedo, iniciativa do governo Ronaldo Lopes inserida no Projeto Turismo do Saber, está aberta e você já pode escolher a melhor frase e foto produzida por estudantes de escolas da rede pública municipal.

Dos 97 e-mails enviados por alunos e alunas do 9º ano de escolas da Prefeitura de Penedo, dez avançaram para a fase final do concurso após rigorosa análise do time de jurados, comissão formada por representantes das secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), Educação (SEMED) e do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

Estão concorrendo aos prêmios os seguintes estudantes: Iarley Valdemar Faustino da Silva/EMEB Hanna Bertholet; Jaqueline dos Santos Flôr/EMEB Hanna Bertholet; Larissa da Silva Santos/EMEB Barão de Penedo; Karolyne Santos de Oliveira/EMEB Professor Wilton Lisboa Lucena; Mayara Barbosa Santos/EMEB Paulo VI; Elisângela Pereira da Silva/EMEB Hanna Bertholet; Mariane Vitoria dos Santos/EMEB Barão de Penedo; Matheus Oliveira Gomes/EMEB Santa Luzia; Dafny Oliveira Batista dos Santos/EMEB Professor Wilton Lisboa Lucena; e Gabryelli Ribeiro Santos/EMEB Barão de Penedo.

Para votar, é muito fácil. Basta clicar no link https://pene.do/HVDJe e escolher a foto e a frase. O link da votação estará disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Penedo, SETUREC e SEMED, além do site https://destinopenedo.com.br.

A votação vai até às 23h59 do dia 05 de dezembro. O resultado será divulgado na cerimônia de encerramento do projeto, no dia 10 de dezembro, no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto.

Vale ressaltar que a premiação do primeiro lugar será um laptop, do segundo lugar um smartphone e do terceiro lugar um tablet.

Durante a segunda edição do Projeto Turismo do Saber – que tem apoio do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) -, 472 alunos foram incluídos na iniciativa focada na educação patrimonial, economia criativa e importância do turismo para Penedo.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC