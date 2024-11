Crocodilo batizado em homenagem a Kim Kardashian vence corrida anual na Austrália

Kim Kardashian com certeza dirá “caramba” quando souber como desempenhou o papel de um crocodilo que ganhou muito em uma corrida anual de crocodilos em Down Under.



Confira… um réptil, apropriadamente chamado Kim Krocdashian, saiu vitorioso depois de enfrentar outros pequenos crocodilos de água salgada em uma corrida em Darwin, Austrália, na segunda-feira.

A fera, medindo pouco mais de um metro de comprimento, disparou pela pista gramada da Berry Springs Tavern… deixando vários rivais em seu rastro.

Não houve dúvida de que Kim K venceu o confronto, já que a fêmea do crocodilo estava muitos passos à frente de seus concorrentes… com os companheiros répteis Croc ‘n’ Roll e Slippery Sausage ficando em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Kim também foi a grande vencedora do dia. Assista ao vídeo… seu dono explica como Kim the Kroc venceu as duas corridas em que competiu, tornando-a campeã.

Esta corrida de crocodilos é uma tradição regular na taverna… com clientes descendo até o estabelecimento para ver 6 bebês crocodilos correndo pela pista todos os anos.

Embora Kim e seus companheiros crocodilos possam parecer fofos no vídeo, sua raça é na verdade o maior crocodilo do mundo… crescendo até cerca de 6 metros de comprimento. Portanto, não se deve brincar com eles quando estiverem totalmente crescidos.

Ironicamente, a grande vitória de Kim, o Kroc, veio uma semana depois de o verdadeiro Kim se vestir como um tipo diferente de réptil para o Halloween. Como o TMZ relatou anteriormente, a estrela de reality show escolheu vá como um jacaré albino para o feriado de outono… porém, ela não expandiu sua decisão na época.