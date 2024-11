Cruz Azul vive pesadelo em Tijuana e agora precisa pontuar em casa

Os Xolos encontraram a fórmula para prejudicar o time de cimento, que agora terá que marcar no jogo de volta para não se despedir da Liguilla

TIJUANA – O Cruz Azul líder que fez história ao bater recorde de pontos no Abertura 2024 não apareceu no jogo de ida das quartas de final contra Tijuana no Estádio Caliente. Apenas Venceu por 3 a 0 e parou no meio do caminho uma ‘Máquina’ irreconhecível que colocou em risco sua vaga nas semifinais, depois de viver uma noite de pesadelo, cheia de erros em que, além de sofrer gols de Raul Zuñiga, Efrain Álvarez e Emanuel Reynoso, sofreram a expulsão de Jorge Sanches.

‘The Machine’ começou com altas rotações. Os azuis claros movimentaram a bola por todo o campo de jogo diante dos jogadores do Apenasque não conseguiu acertar mais de dois passes diante da pressão visitante. Naquele momento, os capitães estiveram perto de marcar com um chute de longa distância de Rodolfo Rotondi que Antonio Rodríguez conseguiu desviar.

Tudo mudou aos 10 minutos, momento em que Cruz Azul Ele começou a viver um pesadelo baseado em seus erros. Um passe de longa distância de Christian Rivera abriu a defesa de ‘La Maquina’ devido à velocidade do Raul Zuñiga e uma péssima fiança de Willer Ditta que deixou o ‘Pantera’ sozinho na frente do gol rival para marcar o primeiro da partida.

O Cruz Azul ‘descarrilou’ contra os Xolos de Tijuana. Imago7

Tijuana ele tomou a medida por trás Cruz Azul e aos 18′ esteve muito perto de marcar o segundo através de jogada semelhante. Nesta ocasião, foi Emanuel Reynoso quem enviou a linha de longa distância para Kevin Castañedamas o ’10’ de Apenas Ele errou o chute contra Kevin Mier.

Quase um minuto depois, outro erro em um resgate contra uma bola longa terminou nas redes. Cruz Azul. Gonzalo Piovi tentou cortar a linha, mas o argentino o fez sem forçar a área onde estava Efrain Álvarezque pegou a bola e se aproximou do gol azul-celeste para vencer Kevin Mier com um chute cruzado.

Cruz Azul Ele superou aqueles 10 minutos desastrosos com um chute de longa distância de Lorenzo Farevelli mas quando parecia que a turbulência havia passado Jorge Sanches foi expulso aos 34 minutos, após o lateral mexicano pisar Raul Zuñigajogador de futebol que estava deitado na grama.

Tijuana Ele afirmou superioridade numérica oito minutos após a expulsão e fez 3 a 0. Ele montou uma grande peça coletiva que começou Kevin Castañedamais tarde a bola foi para Aarón Mejía e para Emanuel Reynoso, que, com um autopasse, escapou da marca de Willer Ditta e de uma raspagem de Ignacio Rivero para chutar a bola antes da saída de Kevin Mier.

Na parte complementar devido às circunstâncias da partida Cruz Azul apresentou um rosto irreconhecível desde Martin Anselmi chegou, pois ‘A Máquina’ desistiu do ataque e decidiu fechar todos os espaços para Tijuana para evitar retornar ao Estádio Ciudad de los Deportes com pontuação maior.

A rodada passou mais tempo com os saques dos jogadores de Tijuana antes da posição de Cruz Azulmas Apenascom certo receio de receber um gol de ‘A Máquina’, não se arriscou e decidiu salvar o 3 a 0 para enfrentar a volta no próximo sábado, no campo do Estádio Ciudad de los Deportes.