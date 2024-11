Deion Sanders criticada por supostamente usar o filho Shedeur como um ‘peão’ para ganho pessoal

As recentes críticas de Jason Whitlock a Deion Sanders certamente agitaram a comunidade esportiva. Mesmo num contexto hipotético de 2023, questionar o impacto de Sanders após as suas notáveis ​​conquistas com os Colorado Buffs parece fora de lugar. Sanders orquestrou o que muitos considerariam uma das melhores temporadas da história do time, ostentando um impressionante Corrida de 8 vitórias e sem mostrar sinais de desaceleração.

Embora os Jayhawks possam ter frustrado seus sonhos de playoff, é importante reconhecer que Colorado nunca foi realmente um candidato aos playoffs. No entanto, eles estão na corrida pelo campeonato dos 12 grandes.

Deion Sanders inspira seu time com uma mensagem sincera sobre o futebol e a vida

Os comentários de Whitlock levantaram sobrancelhas, especialmente quando ele afirmou em seu programa: “Tudo o que o Colorado está fazendo é baseado em Deion colocar seu filho na corrida de Heisman e ser convocado na primeira rodada da NFL… A motivação não é capacitar ou edificar Shedeur Sanders. A motivação é dar prazer ao ego de Deion.”

Shedeur Sanders tem demonstrado consistentemente seu talento em campo. Um excelente exemplo é seu incrível touchdown Hail Mary contra Baylor, onde permaneceu equilibrado sob pressão e lançou um passe de 45 jardas para LaJohntay Wester, garantindo a vitória na prorrogação.

As aspirações de Heisman de Shedeur são apenas ego?

Além disso, no jogo do Kansas State, Shedeur se destacou de forma admirável, apesar dos ferimentos significativos afetando o corpo de wide receiver. Ele entregou mais de 380 jardas e três touchdowns, mostrando sua habilidade. Com estatísticas que incluem mais de 3.400 jardas, 30 touchdowns e um QBR de 78,3, está claro por que Deion defender o reconhecimento de seu filho na corrida Heisman ou como escolha de primeira rodada do draft da NFL. A sugestão de Whitlock de que Sanders é motivado pelo ego parece infundada.

Whitlock também afirmou que “Deion Sanders não é um grande treinador”, uma declaração que levanta sobrancelhas dado o impacto transformador que Sanders teve. Por oito longos anos, o futebol do Colorado lutou para causar uma boa impressão.

Desde que Sanders assumiu o comando, ele revitalizou o programa, contrariando céticos como Paul Finebaum, que anteriormente o considerava “todo Hollywood”. Agora, mesmo esses críticos reconhecem que Sanders é “um dos melhores treinadores do país”. Reduzir seu sucesso a meros índices de audiência na TV é ignorar o progresso substancial que ele alcançou no futebol do Colorado.