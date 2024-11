Efraín Álvarez, o escolhido de Zlatan para enfrentar o Cruz Azul

Efraín Álvarez, jogador querido pelo craque sueco, é uma das principais armas de Juan Carlos Osorio para tentar surpreender o Cruz Azul

O telefone de Efrain Álvarez tocou em Vasco de Gama, Brasil. Era 2019 e o atacante do Seleção Mexicana se preparava para disputar as semifinais do Mundial Sub 17, do outro lado da linha estava o sueco Zlatan Ibrahimovicentão estrela de Galáxia de Los Angeles. Cinco anos depois, o garoto de Los Angeles, Califórnia, aparece como uma das estrelas das quartas de final entre o Xolos de Tijuana e o Cruz Azul.

“Para mim, ele conhece futebol. Há jogadores que jogam futebol e jogadores que pensam em futebol. Álvarez Ele é um jogador que pensa no futebol e é o melhor porque o menino que joga está treinando para jogar, quem pensa que foi feito para jogar, é o diferencial. No último jogo eu disse que o Álvarez está pronto. Ele só precisa de mais minutos porque é disso que ele precisa agora. “Ele está treinando conosco, está dominando os treinos”, disse ele. Zlatan Ibrahimovicem 2019, ao se referir ao atual jogador do Xolos de Tijuana.

Na ligação de Los Angeles para o Vasco de Gama, Brasil, Zlatan ele disse Efrain Álvarez que eu já o queria de volta no Galáxiao jovem disse que ainda não, porque ainda faltavam dois jogos e que iria marcar um gol contra a Holanda, nas semifinais, para dedicá-lo a ele. O sueco riu, o mexicano obedeceu.

Efraín Álvarez, elemento de destaque dos Xolos no Apertura 2024. Imago7

Da geração perdida para brilhar com Xolos

Seus gols na Copa do Mundo Sub-17 de 2019, na qual México ele foi vice-campeão, e suas aparições no Galáxia de Los Angeles Não passaram despercebidos a Miguel Herrera. O ex-técnico do Xolos de Tijuana estava de olho em três jogadores de futebol daquela geração: Víctor Guzmán, Eugenio Pizzuto e Alto Álvarez. Dos três, ele só poderia ter um.

Guzmán saiu Apenas para Monterrey, o Tigres venceu Pizzuto e a contratação de Efrain Álvarezantes dos poucos minutos do Galáxia de Los Angeles. Com Herrera ele mal teve flashes, até se destacar com Juan Carlos Osório.

Osório pegou um dos jogadores da geração perdida de Méxicoque não pôde ir aos Jogos Olímpicos de Paris 2024, para torná-lo um dos jogadores de futebol mais importantes no ataque. O colombiano deu minutos para Efrain Álvarezcomo eu havia sugerido anos atrás Zlatane o garoto, agora com 22 anos, respondeu com gols.

No último torneio, Efrain Álvarez Ele fez três gols e quatro assistências, e teve média de 76 minutos por jogo, em um sistema em que os rodízios são priorizados. Seus passes profundos e sua forma de “pensar o futebol” fazem dele uma das ameaças para o time. Cruz Azul de Martin Anselmio time mais atraente do Liga MX.

É a vez do escolhido Zlatan Ibrahimovic.