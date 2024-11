Elon Musk recebe oferta de robô semelhante antes do show na Casa Branca

Em carta endereçada ao CEO da Tesla e obtida pelo TMZ… Realbotix uma empresa de criação de robôs, se ofereceu para projetar um “robô humanóide único” inspirado no empresário – com maneirismos e tudo.

Mais especificamente, o robô replicará “perfeitamente” a aparência de Elon, terá uma voz personalizada para combinar com a dos EM, rastreará os preços das criptomoedas, movimentar-se-á por conta própria, manterá contato visual, entre outras vantagens notáveis.

Como CEO da empresa André Kiguel dito isso… o “Elon Bot” permitiria que o gigante da tecnologia tivesse uma extensão física de suas “ideias e personalidade”… prometendo que seus andróides são “capazes de aprender e se comunicar com precisão”.

Andrew, que elogiou Elon pela estreia do robô Optimus por Tesla, sugeriu que o bot de sua empresa poderia ser útil para EM enquanto ele assume sua nova função como co-líder do Departamento de Eficiência Governamental.

Andrew acrescentou… “Imagine uma versão de você mesmo sempre disponível para inspirar inovação, defender o progresso e interagir com líderes mundiais e cidadãos.”

Elon não seria a primeira celebridade a conseguir um sósia do Realbotix, no entanto… em 2018, o comediante Whitney Cummings Notoriamente, a empresa fez uma versão bot de si mesma – e ela ficou muito satisfeita com os resultados.