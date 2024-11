Entre os links: Conor McGregor considerado responsável, Petr Yan brilha, lutadores chamam PFL, declaração de Paul-Tyson

Conor McGregor foi considerado responsável em um caso civil de agressão sexual na sexta-feira, e a estrela do UFC planeja apelar da decisão. Além disso, o UFC planeja seguir em frente sem ele durante a maior parte de 2025.

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, respondem às perguntas dos espectadores sobre a decisão contra McGregor e como isso pode afetar seu futuro na luta. Além disso, as perguntas podem incluir as consequências do UFC Macau e a incrível vitória de Petr Yan contra Deiveson Figueiredo em um clássico da luta principal, Jon Jones fornecendo uma atualização sobre um possível retorno em 2025, campeões do Bellator criticando o PFL por administrar mal suas carreiras e mantê-las no banco, MVP divulgando um comunicado sobre acusações “fraudadas” para a luta Jake Paul x Mike Tyson, Jiri Prochazka x Jamahal Hill marcada para o UFC 311, e mais.

Assista à edição da véspera de Ação de Graças do BTL na quarta-feira às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.