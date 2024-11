Especialista diz que é improvável que amendoim tivesse raiva, autoridades podem ter sido impulsivas

Autoridades do estado de Nova York mataram a sensação da internet na semana passada para testar a raiva em Peanut, mas um médico bem versado em raiva diz que as autoridades podem ter se precipitado ao testar impulsivamente a doença.

Proprietários do Peanut The Squirrel buscando ação legal por causa de controvérsia viral

Dr. Resimer trabalha com exposições de animais com risco de raiva desde a década de 1980 e diz que é raro os esquilos terem raiva… e seria ainda mais improvável no caso de Peanut, porque o animal não estava na natureza e, em vez disso, vivia dentro de casa por 7 anos com dono Marcos Longo.