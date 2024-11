Filha parecida da supermodelo Claudia Schiffer posta foto de biquíni escaldante

Clementine Vaughn – a filha Claudia compartilha com o cineasta Matthew Vaughn – acessou o Instagram recentemente e postou uma selfie com um top de maiô quase imperceptível.

Confira a foto… Claudia está deixando tudo à mostra para seus inúmeros fãs. Ela já conquistou sua própria presença online, aliás – acumulando quase 25 mil seguidores no Instagram.

A grande conclusão aqui, obviamente… o quanto ela se parece com a mãe – características faciais semelhantes, longos cabelos loiros e um sorriso vencedor.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Clementine é a filha do meio de Claudia … também compartilhando 21 anos Caspar e 14 anos Cosima com o marido diretor. Os dois se casaram em 2002.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

O estilo de vida rico de CV chamou a atenção das redes sociais… com Clementine fazendo todas as coisas que você esperaria de um jovem influenciador – festas luxuosas, férias glamorosas e muitas poses com roupas minúsculas.