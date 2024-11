Filmes de férias excitantes da Netflix ‘Hot Frosty,’ Merry Gentlemen ‘A Game-Changer, Sex Doc afirma

A Netflix está servindo alguns quente calor do feriado com “Hot Frosty” e “The Merry Gentlemen”… e um importante médico sobre sexo diz que esses filmes são uma virada de jogo total, porque é exatamente o que as mulheres precisam para tocar seus sinos nesta temporada.

Aqui está o azevinho … 2 filmes de férias da Netflix cheios de caras – algo que a Hallmark não conseguiu escapar – tomaram o streamer de assalto e se tornaram virais nesta temporada.



O especialista em sexo Dr. Laura Berman diz ao TMZ … A Netflix está arrasando com esses filmes durante a louca temporada de férias, quando a libido tende a despencar – com as mulheres liberando sua frustração reprimida com a doçura do estilo Hallmark … mas com homens gostosos ficando objetivado (pela primeira vez!).

Laura diz que esses filmes quentes de férias são o momento perfeito – mulheres solteiras estão procurando um analgésico e ansiando por alguém… enquanto até mesmo as mulheres em um relacionamento precisam de uma pausa na loucura do feriado.



Ela acrescenta que está claro que há mulheres na Netflix por trás desses filmes que entendem que as mulheres adoram pornografia com enredo, e podemos esperar muito mais conteúdo de férias para caras gostosos no futuro.

Mas não fique muito animado, porque Laura diz que ainda estamos muito longe de um pornô completo no estilo Hallmark!