Hailee Steinfeld tem um novo nome real dado por Bills Mafia enquanto aproveita o sucesso de Arcane

Hailee Steinfelda atriz e cantora que nos últimos anos cativou o público com seu trabalho de voz em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso e Arcano -que recentemente teve seu tão esperado e aplaudido final- também passou a fazer parte da NFL. Não no nível midiático de Taylor Swift, mas ela se tornou a queridinha dos fãs do Buffalo Bills, mais conhecido como Bills Mafia, por causa de seu relacionamento com o quarterback estelar do time, Josh Allen.

Allen e Steinfeld recentemente encantaram os fãs com seu anúncio de noivado no Instagram. Allen compartilhou uma foto sincera da proposta, com a legenda “22/11/24,” mostrando o momento mágico em que ele se ajoelhou. O cenário intimista contou com Steinfeld, radiante em um minivestido estampado de manga comprida, rodeado de flores e dezenas de velas acesas. enquanto ela aceitava alegremente sua proposta.

Josh Allen visto com Hailee Steinfeld adivinhando se é menino ou menina

O anúncio rapidamente chamou a atenção, com fãs e celebridades inundando a seção de comentários com mensagens de parabéns. Atriz Bailee Madison expressou seu entusiasmo, escrevendo: “Estou muito feliz por vocês dois e mal posso esperar para ver a magia e o amor com os quais vocês preenchem sua vida !!!!!!! Amo você!!!” Isaías Hodginswide receiver do New York Giants, também entrou na conversa com um simples, mas sincero, “Parabéns cara.”

Os fãs ficaram igualmente entusiasmados com as grandes novidades do casal. Um usuário comentou: “Parabéns!!! Prêmio casal mais adorável!!!“enquanto outro acrescentou,”Vamos terminar 24 com este anel e começar 25 com outro tipo de anel“sugerindo esperanças de uma vitória no Super Bowl. Os fãs do Bills deram as boas-vindas a Steinfeld em sua comunidade, com um deles escrevendo:”Meu Deus, bem-vindo ao Bills Mafia para sempre @haileesteinfeld“, e outro declarando com orgulho:”CONTAS QUE A MÁFIA APROVA.”

Hailee abraça seu título de ‘rainha’ de Buffalo

Curiosamente, os fãs já dado títulos afetuosos a Steinfeld relacionada à sua ligação com o Notas de búfalo. “Hailee Steinfeld (Hailee Allen) é a rainha do botão Buffalo‘, comentou um fã no Instagram. Outro a apelidou de’A primeira-dama do Buffalo Bills”, enquanto um seguidor acrescentou: “Rainha do Buffalo Bills passando.” O sentimento se estendeu à plataforma de mídia social X, onde uma conta de fã observou: “Ah, a propósito, Hailee agora é rainha de Buffalo… vai Bills,” gerando respostas como “A rainha que escolhemos” e “O QB e a rainha do Bills.”

Chega o noivado do casal depois de mais de um ano de namoro. Os rumores sobre o relacionamento deles surgiram pela primeira vez em maio de 2023, quando Allen e Steinfeld foram vistos juntos na cidade de Nova York, passeando e jantando em um restaurante de sushi.

O romance deles se tornou mais evidente em julho de 2023, quando paparazzi os capturaram compartilhando um beijo durante uma viagem ao México. Eles oficializaram seu relacionamento no Instagram em julho de 2024 com uma foto de Paris, solidificando seu status como um dos casais de celebridades mais comentados.