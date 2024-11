Jogos da Primavera 2024 reúne 26 escolas públicas e privadas de Penedo

A maior competição estudantil de Penedo foi aberta nesta segunda-feira, 04, com desfile de todas as unidades de ensino participantes da edição 2024 dos tradicionais Jogos da Primavera.

Além de quinze escolas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), os jogos estudantis organizados pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES) da Prefeitura de Penedo conta ainda com alunos e alunas do IFAL, de unidades de ensino da rede pública estadual e de colégios da rede particular.

A abertura oficial dos Jogos da Primavera 2024 aconteceu no ginásio Padre Manoel Vieira, mantendo a tradição de utilizar o mais tradicional e qualificado espaço coberto para competições de quadra na cidade.

Entre as modalidades em disputa e que também terão partidas realizadas nos ginásios das escolas Comendador José da Silva e Professor Ernani Méro estão futsal, vôlei, basquete, handball e queimado.

As provas de natação e atletismo acontecem no Complexo Esportivo e Educacional da SEMED, nas instalações da Vila Olímpica Luís Gerônimo Pereira, homenagem ao ex-jogador de futebol Bodão.

Os jogos estudantis penedenses acontecem até o próximo dia 14 de novembro, com encerramento na Praça de Esportes do Raimundinho, com partidas finais de futsal, revivendo assim mais uma tradição esportiva viabilizada na administração Ronaldo Lopes.

Fotos Deywesson Duarte