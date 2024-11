John Hinckley Jr. Solicitado por usuários X para assassinar Donald Trump

John Hinckley Jr.a tentativa de assassinato que atirou no presidente Ronald Reagan nos anos 80, agora está recebendo uma enxurrada de pedidos hediondos on-line… pedindo-lhe para fazer o mesmo com o presidente eleito Donald Trump.

As postagens chocantes apareceram no X depois que Hinckley postou um link para o site de sua comunidade na terça-feira, incentivando os fãs a conferir sua nova música… apenas para ver várias pessoas responderem com desejos de que ele eliminasse Trump horas depois que DT ganhou o Eleições presidenciais de 2024.

Os comentários são mais do que preocupantes, com alguns dizendo a Hinckley que “conseguiram um emprego para [him]” e que o país precisa dele “agora mais do que nunca”.

Um usuário até twittou: “Estou esperando por um herói”.

Uma fonte do Serviço Secreto disse ao TMZ… “Estamos cientes das postagens nas redes sociais, mas não comentamos questões de inteligência protetora”.

Trump já foi alvo de 2 tentativas de assassinato este ano… mas as mensagens tornam-se ainda mais sombrias dada a história do próprio Hinckley.

John Hinckley Jr. foi preso em março de 1981 depois de atirar e ferir o presidente Reagan do lado de fora do Washington Hilton Hotel em DC. Ele também feriu outras três pessoas no tiroteio, incluindo o secretário de imprensa da Casa Branca James Bradyque ficou incapacitado para o resto da vida devido ao ferimento à bala.

A motivação por trás do ataque de Hinckley ao presidente foi sua obsessão por atrizes Jodie Foster … o que resultou em ele ser considerado inocente por motivo de insanidade em junho de 1982.

Hinckley permaneceu em uma instituição psiquiátrica pelas três décadas seguintes… e recebeu liberdade condicional em setembro de 2016 para morar com sua mãe, depois de não ser mais considerado uma ameaça.

Trump se manifestou notavelmente contra a libertação de Hinckley na época… dizendo que o infame atirador “não deveria ter sido libertado”.

Patricia Davisfilha de Ronald e Nancy Reagantambém criticou a decisão de dar liberdade a Hinckley, dizendo que seu “coração [was] enojado” com a notícia.

No entanto, Hinckley fez questão de condenar o suposto assassino de Trump Thomas Matthew Crooks depois que o jovem de 20 anos atirou no candidato em seu comício em Butler, Pensilvânia, em julho.