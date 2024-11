Jonathan Owens revela o que Simone Biles deu a ele para torná-lo um jogador melhor na NFL

Jonathan Owenso jogador do Chicago Bears, muitas vezes se refere a si mesmo com humor como a “pegadinha” em seu relacionamento com a superestrela da ginástica Simone Biles. No entanto, a realidade é que Owens desenha inspiração significativa de sua esposadestacando o profundo apoio que eles fornecem um ao outro. O relacionamento deles exemplifica o incentivo mútuo, especialmente em tempos difíceis.

Por exemplo, durante as Olimpíadas de Tóquio, Biles enfrentou um momento difícil quando o seu desempenho ficou aquém das expectativas, levando a uma queda significativa na sua autoconfiança. Oprimido por suas emoções, ela até considerou se afastar do esporte que ama.

Simone Biles escapa do drama e abraça a vida em seus próprios termos

Neste período difícil, Owens emergiu como um aliado firme, assumindo o papel de mentor e motivador. Seu apoio inabalável ajudou Biles a se libertar de suas lutas, abrindo caminho para ela retorno notável nas Olimpíadas de Parisonde recuperou o título de GOAT. Durante todo o evento, Owens foi uma presença constante, torcendo por ela nas arquibancadas e anotando diligentemente suas pontuações. Seu compromisso com o sucesso dela se estendia até mesmo a esquemas lúdicos, como considerar maneiras de entrar furtivamente nas Olimpíadas para vê-la se apresentar ao vivo.

Fonte de força e inspiração de Owens

Além de ser apenas um parceiro solidário, a Owens genuinamente admira a ética de trabalho e a resiliência mental de Biles. Sua jornada desde a contemplação da aposentadoria até o retorno mais forte serve como fonte de motivação para ele em sua carreira na NFL. Em entrevista à Fox32Chicago, ele comentou: “Estar com um atleta de elite é simplesmente… isso me motiva todos os dias. Como se ela fosse a melhor de todos os tempos em seu esporte, você sabe, então eu penso, um pouco disso tem que passar para mim.” Ele busca ativamente o feedback dela, compreender que sua mentalidade de campeão pode ajudá-lo a se destacar.

Desde que se casaram, o casal tem enfrentado os desafios de um relacionamento à distância devido às suas agendas lotadas. No entanto, com Biles aproveitando mais tempo livre após as Olimpíadas, eles finalmente conseguiram abraçar a vida de casados.

Owens expressou sua alegria, dizendo: “Esta é realmente a primeira vez que podemos simplesmente nos casar. Chego em casa e há comida sendo preparada e cheira bem… Foi ótimo poder me casar.” Juntos, eles adoram explorar novos restaurantes e passar bons momentos, exemplificando uma parceria poderosa no mundo dos esportes.