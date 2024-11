Kamala Harris liga para parabenizar o presidente eleito Donald Trump

O presidente da campanha do vice-presidente, Jen O’Malley compartilhou em um e-mail para a equipe de campanha de Harris que Kamala ligou para o presidente eleito Trump na quarta-feira, instando-o a ser “um presidente para todos os americanos” e enfatizando a transferência pacífica de poder em janeiro, para evitar uma repetição da turbulenta transição de 2021.

O’Malley compartilhou que após o discurso de concessão de Kamala na Howard University, ela e o governador Tim Walz realizará uma ligação com toda a equipe para conversar diretamente com a equipe sobre tudo o que eles realizaram com sucesso… e o que vem por aí.