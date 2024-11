Kate Middleton enfrenta uma decisão familiar desafiadora que pode mudar sua vida para sempre

Kate Middleton e o Príncipe William estão enfrentando uma decisão significativa em relação ao filho mais velho, Príncipe Jorgeao considerarem os próximos passos para sua educação. Atualmente, o príncipe George, 11 anos, junto com seus irmãos, Princesa Charlottenove e Príncipe Luísseis, frequenta a Lambrook School em Berkshire.

A prestigiada escola preparatória, que custa $ 60.000 por anoproporcionou um ambiente estável e acolhedor para as crianças reais, especialmente em tempos difíceis, como o tratamento contínuo do câncer de Kate. Especialista real Katie Nicholl compartilhado com O espelho“Essa sensação de normalidade, de manter a família em um dos momentos mais difíceis pelos quais já passaram, foi importante.”

No entanto, Lambrook é uma escola preparatória e está se aproximando o momento de George fazer a transição para a próxima fase de sua educação. Tradicionalmente, as crianças reais têm frequentou internatos ou foi educado em casa. Rei Carlos IIFui o primeiro herdeiro do trono a frequentar uma escola civil, a Cheam School, com apenas oito anos de idade. De forma similar, Príncipe William e Príncipe HarrAmbos estudaram na Ludgrove School, em Berkshire, antes de ingressarem em instituições de elite como Eton.

Kate e William enfrentam escolhas difíceis para a educação do Príncipe George

Para George, o debate situa-se entre dois caminhos distintos. William está ansioso por seu filho seguir seus passos estudando em Etonum prestigioso internato unissex com laços profundos com a aristocracia e a família real. Por outro lado, Kate defende uma abordagem mais moderna. Ela favorece um ambiente misto como Marlborough College em Wiltshireonde estudou de 1996 a 2000.

De acordo com fontes reais, Kate acredita que uma escola mista ofereceria a George uma perspectiva mais ampla e permitir que ele permaneça perto de seus irmãos. Katie Nicholl explicou: “A preferência de Kate é que George frequente uma escola mista, para que ele possa ficar com os irmãos, que foi o que Kate vivenciou em Marlborough com sua irmã, Pippa, e seu irmão, James.“

Embora o jovem George apoie a ideia de frequentar Eton, Kate se sente desconfortável com a atmosfera “abafada”. As diferentes opiniões do casal refletem seus estilos parentais únicos. Conhecidos por romperem com as normas reais tradicionais, pretendem tomar decisões que priorizem a felicidade de seus filhos e bem-estar. À medida que esta escolha crucial se aproxima, fica claro que ambos os pais estão profundamente empenhados em moldar um futuro que equilibre as expectativas reais com as necessidades da sua família.