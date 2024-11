Liga dos Campeões: Quem se classifica e quem não se classifica neste momento

Conheça os clubes que, ao final da data 5, estão classificados diretamente para a Segunda Fase e os que irão para os Playoffs.

A nova temporada do Liga dos Campeões É marcado pelas alterações introduzidas pelo Uefa no formato de competição. Nesta edição os grupos foram eliminados e substituídos pelos Fase da Ligaque visa garantir que os torcedores desfrutem de jogos melhores.

Quando a Fase de Grupos é eliminada, as equipes se classificam para a próxima fase da competição através da sua posição na tabela geral, mas apenas alguns clubes conseguem avançar diretamente para a próxima fase.

O Liverpool lidera a classificação depois de derrotar o Real Madrid por 2-0 na quinta jornada. AP Foto/Jon Super

Classificação da Liga dos Campeões

No momento, LiverpoolEle está no topo da mesa Liga dos Campeões com 15 pontos.

O elenco de Anfield tem um histórico perfeito na Fase da Liga com cinco vitórias. Os Reds têm 12 gols a favor e apenas um gol contra, o que os torna os favoritos para terminar a Fase da Liga como líderes da classificação.

Abaixo do Liverpool existe o Internacional com 13 pontos enquanto na terceira posição aparece o Barcelonatime que ontem derrotou Estádio de Brest por um placar de 3-0. De salientar que frente à seleção francesa Roberto Lewandowski Ele fez história ao marcar seus 100º e 101º gols nas competições europeias. O Top 5 está completo. Borussia Dortmund sim Atalanta.

POSIÇÕES DA LIGA DOS CAMPEÕES

Quem classifica diretamente?

As equipes que terminarem o Fase da Liga entre a primeira e a oitava posições se classificam diretamente para a segunda rodada do Liga dos Campeões 2024/25. Vale ressaltar que o saldo de gols pode ser fundamental para definir os clubes que avançam para a fase de mata-mata.

Quais clubes se qualificam, neste momento, diretamente?

Liverpool

Internacional

Barcelona

Dortmund

Atalanta

Leverkusen

Arsenal

Mônaco

Quem vai para os Playoffs?

As equipes que não conseguirem entrar diretamente terão mais uma oportunidade de classificação para a segunda fase através de uma rodada de Eliminatórias. Esta instância será disputada pelas equipes que terminarem o Fase da Liga entre as posições 9 e 24. No total, 16 clubes buscarão um dos oito ingressos disponíveis para a segunda fase.

Quem se classifica, neste momento, para os Playoffs?

Vila Aston

Sporting Lisboa

Brest

Lille

Baviera

Benfica

Atlético de Madri

Milão

Homem. Cidade

PSV

Juve

céltico

Feyenoord

Clube Bruges

Real Madrid

Quem fica de fora?

O Liga dos Campeões Chegará ao fim para os clubes que terminarem a Fase da Liga entre o 25.º e o 36.º lugares.

Quem seria eliminado, por enquanto?

PSG

Shakhtar

Estugarda

Esparta Praga

Strum Graz

Girona

Estrela Vermelha

RB Salzburgo

Bolonha

RB Leipzig

Bratislava

Meninos

Que jogos faltam jogar?

Terça-feira, 10 de dezembro (Data 6)

Dínamo Zagreb x Celtic FC

Girona x Liverpool

Atalanta x Real Madrid

Bayer Leverkusen x Inter

Stade Brestois x PSV Eindhoven

Club Brujas x Sporting Lisboa

RB Leipzig x Aston Villa

RB Salzburgo x PSG

Shakhtar Donetsk x Bayern de Munique

Quarta-feira, 11 de dezembro (data 6)

Atlético Madrid x Benfica

Lille x Sturm Graz

Milão x Estrela Vermelha

Arsenal x Mônaco

Benfica x Bolonia

Borussia Dortmund x Barcelona

Feyenoord x Sporting de Portugal

Juventus x Manchester City

Estugarda vs Young Boys

Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 (Data 7)

Mônaco x Aston Villa

Atalanta x Sturm Graz

Atlético Madrid vs Bayer Leverkusen

Benfica-Barcelona

Bolonia vs Borussia Dortmund

Club Brujas x Juventus

Liverpool x Lille

Estrela Vermelha x PSV Eindhoven

Slovan Bratislava x Estugarda

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 (Data 7)

RB Leipzig x Sporting Lisboa

Shakhtar Donetsk x Stade Brestois

Milão x Girona

Arsenal x Dínamo Zagreb

Celtic FC x Young Boys

Feyenoord x Bayern de Munique

PSG x Manchester City

Real Madrid x RB Salzburgo

Sparta Praga x Inter

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 (Data 8)