Liga MX: Uma Liga de técnicos europeus contra sul-americanos

Os oito treinadores que buscarão o título do futebol mexicano são estrangeiros, três do Velho Continente e cinco do Cone Sul.

MÉXICO – Somente técnicos do exterior buscarão o título de Abertura 2024. Nele JogueArturo Ortega foi o único mexicano que restou na corrida com Chivasmas ficou fora no primeiro jogo da rodada. Agora o troféu irá para um treinador estrangeiro, situação que se tornou tendência nos últimos sete torneios.

Europa quer conquistar a Liga MX

Renato Paiva É um dos técnicos que mais pressiona as costas, depois do primeiro semestre em que rapidamente ficou de fora com Tolucatanto na Concacaf quanto nas quartas de final do Clausura 2024. Agora o português tem um dos melhores times do México e com. Paulinho Como artilheiro do torneio, ele é obrigado a levantar o título. Liderando o León no Apertura 2022, foi eliminado nos playoffs contra Cruz Azul.

Veljko Paunovic, técnico de Tigresjá tem experiência em jogar ligas. Em seu primeiro torneio com os gatos, ‘Pauno’ terminou na terceira colocação com 34 pontos. O estrategista sérvio tem experiência em duas ligas com Chivasonde chegou à final e às quartas de final.

O Apertura Liguilla 2024 terá oito treinadores estrangeiros. Imago7

O próximo da lista é Domènec Torrentque foi a grande aposta do Atlético de São Luís. O espanhol apresentou resultados do primeiro torneio, sendo uma das quatro equipes que terminaram invictas em casa. Com a experiência que teve com Pep Guardiola em sua carreira como auxiliar, Torrente Ele mostrou que pode ser a grande surpresa do torneio.

Sul-americanos querem manter domínio

O treinador André Jardine não quer deixar o trono no México e buscará um tricampeonato histórico mais do que nunca na história dos torneios curtos no Liga MX foi alcançado. O técnico brasileiro conseguiu colocar o América para a Liguilla, apesar de pela primeira vez terem que disputar a rodada de reclassificação, agora chamada: Play In.

O melhor candidato a ser campeão é Cruz Azul golpe Martin Anselmi. Apenas em seu segundo semestre no México, Anselmi Ele estabeleceu o recorde de pontos em La Maquina com 42 pontos. Na campanha anterior, levou o time celeste à final, mas perdeu para América.

Pumas É uma das equipes que mais recebeu críticas ao seu diretor técnico e até Gustavo Lima estava se recuperando de uma seqüência de derrotas no meio do torneio. O argentino deu a volta por cima e terminou como quarto time na classificação. O primeiro teste será muito difícil, pois você terá que enfrentar Rayados de Monterrey.

Esta série entre Pumas sim Listrado haverá um embate entre estrategistas argentinos bem do lado Monterrei está Martin Demichelis que assumiu o time na metade do torneio após a saída de Fernando Ortiz. O ex-técnico do River Plate não correspondeu plenamente às expectativas esperadas no torneio regular, ficando de fora das quatro primeiras colocações. Para Demichelis Será sua primeira experiência dirigindo em Liguillas.

Finalmente há o caso de Juan Carlos Osórioque é o único técnico que chega com experiência como treinador do Seleção Mexicana. O estrategista colombiano quebrou a sequência de cinco anos sem Liguillas para Xolos de Tijuanaelenco que começa como vítima na série contra o Cruz Azul.