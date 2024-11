Liverpool x Real Madrid: Escalações da Liga dos Campeões

A ausência de Vinícius frente ao Liverpool é a mais notável para o Real Madrid, mas pode permitir que Mbappé se destaque na esquerda

Ele Real Madrid visite esta quarta-feira para Liverpool em Anfield, casa do único time com ritmo perfeito até o momento no novo formato do Liga dos Campeõesapós superar a crise sofrida pelas derrotas contra Barcelona e Milan, mas com a dolorosa perda de Vinícius Júnior.

Com duas vitórias e duas derrotas nos quatro jogos de Campeõesele Real Madrid visita o Liverpool e Atalanta nos próximos dois jogos sem margem para erros.

Kylian Mbappé EFE/Kiko Huesca

A lesão de Vinícius abre uma boa oportunidade para Kylian Mbappé assumir o protagonismo e finalmente ocupar a posição de ponta-esquerda, onde costuma brilhar mais.

Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Aurelien Tchouaméni, Rodrygo Goes e Vinícius Junior são as seis ausências confirmadas de Carlo Ancelotti, que tem Lucas Vazquez em dúvida.

Valverde pretende repetir a posição de lateral-direito e o jovem Raúl Asencio será titular ao lado de Antonio Rüdiger como defesa-central e Ferland Mendy será lateral-esquerdo.

No centro do campo, Eduardo Camavinga é presença permanente ao lado de Modric mais uma vez ao lado de Bellingham e Arda Güler.

O Liverpool, que tem 31 de 36 pontos na Premier League e 12 de 12 na Liga dos Campeões, tem sua maior estrela em Mohamed Salah, embora tenha desfalques Trent Alexander-Arnold e Alisson Becker.

Escalações Liverpool x Real Madrid

Liverpool: Kelleher; Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Jones; Salah, Díaz e Gakpo.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Raúl Asensio, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Luka Modric, Arda Guler, Jude Bellingham; Brahim Díaz e Kylian Mbappé.

Árbitro: François Letexier (Francia).

Estádio: Anfield.

Horário: 12h PT, 14h MX, 15h ET