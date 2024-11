Maior influencer do Brasil, Carlinhos Maia diz que Penedo vive um novo tempo

Na tarde desta quarta-feira, 27 de novembro, Carlinhos Maia, considerado o maior influenciador digital do Brasil, utilizou seus stories no Instagram para exaltar as mudanças que vêm ocorrendo em Penedo sob a administração do prefeito Ronaldo Lopes. Em um vídeo descontraído, o penedense compartilhou sua visão sobre a transformação da cidade, reconhecendo os avanços estruturais e sociais promovidos pela atual gestão.

“Diz que é um novo tempo para Penedo, não é?” iniciou Carlinhos, descrevendo com entusiasmo a “revolução” que a cidade está vivenciando. “Acho que até que enfim aquelas pessoas começaram a entender que aquela cidade tem uma áurea diferente.”

O influenciador destacou a riqueza cultural e histórica de Penedo, reforçando que as mudanças recentes têm resgatado o potencial da cidade. “É uma cidade que era muito rica de tudo, sabe? Acho que o prefeito novo que tá lá agora tá dando um show,” afirmou.

Entre os pontos altos citados por Carlinhos Maia, estão as obras de infraestrutura, com destaque para a pavimentação de bairros e da Vila Primavera que ele frequenta desde criança. “Ele calçou a vila inteira, sabe? Calçou a vila inteira. Mas antes da vila, calçou os bairros inteiros, tá fazendo escolas,” continuou.

Veja vídeo: