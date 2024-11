Matt Brown critica apelos por um título interino no meio-médio com Belal Muhammad afastado

Com o campeão meio-médio Belal Muhammad afastado dos gramados por uma infecção no pé, o UFC está lutando para encontrar um novo evento principal para o pay-per-view final de 2024. O desafiante mais bem classificado, Shavkat Rakhmonov, está convocando uma luta pelo título provisório e nomeando Kamaru Usman como um oponente perfeito para o card de 10 de dezembro.

Embora a luta em si faça sentido com base na disponibilidade e nos currículos dos dois lutadores envolvidos, Muhammad imediatamente recuou sobre o título provisório, considerando que ganhou o cinturão em julho e só deve ficar fora de ação por aproximadamente seis semanas enquanto recebendo tratamento no pé. O veterano peso meio-médio do UFC Matt Brown entende a necessidade de preencher o vazio deixado pela ausência de Muhammad no UFC 310, mas por mais que goste da potencial luta Rakhmonov x Usman, ele simplesmente não vê necessidade de um título interino.

“Acho que todos sabemos que pelo menos não é um título”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Belal tem a porra do título. Ele estará de volta em breve. Ele vai lutar contra o vencedor. Esta é uma luta pelo título. Ótimo.

“É uma grande luta. Estou feliz em ver a luta. Estou tão feliz em ver Shavkat e Usman quanto ficaria por Shavkat e Belal, exceto que seria pelo título real com Belal.”

Nos últimos anos, o UFC começou a introduzir títulos provisórios com mais frequência por necessidade de construir um pay-per-view do que porque um campeão em título não é capaz de defender o cinturão real por um período significativo de tempo.

Em 2023, Jon Jones sofreu uma ruptura no músculo peitoral que cancelou sua luta contra Stipe Miocic e, em sua ausência, o UFC reservou uma luta pelo título provisório entre Tom Aspinall e Sergei Pavlovich. Aspinall venceu, mas não terá a chance de unificar os cinturões, pois o UFC avançou com a remarcação de Jones contra Miocic.

Poucos meses depois de Francis Ngannou conquistar o título dos pesos pesados, o UFC precisava encontrar uma luta principal para um card marcado para agosto, mas como o campeão não conseguiu uma reviravolta rápida, a promoção introduziu um título provisório para a luta entre Ciryl Gane e Derrick Luís.

Brown entende que o UFC deve ter algum tipo de pesquisa interna que mostre que os fãs estão mais propensos a comprar um cartão pay-per-view encabeçado por uma luta pelo título, mas isso não muda o fato de que na maioria das vezes, coroar uma luta interina campeão simplesmente não é necessário.

“Eles geralmente fazem isso porque precisam vender o pay-per-view e colocar um título nele, certo?” Brown disse. “Acho que Usman estaria vendendo PPVs. Todos nós sabemos quem é Usman. Todos nós queremos ver a luta de Usman. Não acho que colocar o título antes dessa luta realmente mude a dinâmica dessa luta. Entendo por que eles fariam isso e entendo a lógica por trás disso e talvez isso torne a luta ainda maior, mas não vejo por que você não pode mantê-la por cinco rounds e apenas dizer que não é pelo título.

“Infelizmente, isso diminui o que é um título provisório. Este é provavelmente um argumento mais forte para isso do que vimos no passado. Tivemos nossas próprias dúvidas sobre o que eles fizeram com esses títulos provisórios, mas este provavelmente deve ser um dos piores casos que já vimos, certo?

Resta saber se o UFC puxará o gatilho para um título interino, mas Brown admite que esse é realmente o risco que você corre quando uma promoção rende tanto poder.

Por um lado, o UFC tem a capacidade de agendar as maiores e melhores lutas disponíveis – um problema que tem atormentado um esporte como o boxe há décadas – mas isso também pode resultar em decisões como essa que realmente se resumem a dólares, em vez de fazerem mais sentido. .

“As bênçãos e as maldições de ter uma empresa governando tudo”, disse Brown sobre o UFC. “Falamos sobre Dana [White] assumindo o controle do boxe, e sabemos das bagunças que você enfrenta no boxe o tempo todo, mas há uma espécie de bênção e de maldição. Eles podem simplesmente fazer isso. É a empresa deles. Eles podem fazer o que quiserem.

“O problema é que simplesmente não existe um conjunto de regras definidas. Não há diretrizes. Tipo, se você ficar fora por seis meses, estamos conquistando um título provisório. Não há nada parecido com o ranking, como se o cara número 1 tivesse a próxima chance. Se houvesse uma diretriz definida, acho que isso resolveria muitas coisas.”

Goste ou não, Brown diz que o UFC precisa vender pay-per-views, e se Rakhmonov x Usman com um título provisório em disputa conseguir mais algumas compras, então é quase certo que isso acontecerá.

“Essa é a bênção e a maldição de ser um negócio e ser um negócio privado, eles estão lá para tentar ganhar dinheiro”, disse Brown. “A maldição é que eles fazem o que querem. Você obtém esses diferentes títulos provisórios.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio