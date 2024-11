Mbappé não atende às demandas e se dilui no Real Madrid

Kylian está longe de ser aquele jogador de futebol diferencial, um dos melhores do mundo. A derrota para o Liverpool e o pênalti falhado deixam o francês em má posição.

Os franceses Kylian Mbappé Ele apareceu em Anfield com a pressão de comandar o time. Real Madrid. Pecado Vinícius Devido a lesão, as chaves do time ficaram com o francês, mas ele não respondeu. Além do pênalti perdido com 1 a 0 no placar, o atacante foi errático nos passes, pouco envolvido no jogo e chutou apenas duas vezes, igualando seu menor número na temporada quando foi titular.

Ele só ficou aquém desse número contra o Lille, quando jogou 34 minutos depois de sair do banco após superar uma lesão muscular. Neste caso, também com a derrota do Real Madridnem atirou na porta. E antes dele Liverpooldois chutes: um de pênalti e outro que ricocheteou em um zagueiro e foi para escanteio.

Mbappé entre Camavinga e Arda após derrota do Real Madrid para o Liverpool Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Em dois jogos nesta temporada ele chutou duas vezes, mas em ambos – contra Celta de Vigo e o Alavésquadro-. Uma eficácia de 50% que poderia ter sido repetida antes do Liverpoolmas perdeu um pênalti que poderia ter mudado tudo.

Um chute de onze metros, com 1 a 0 no placar, para um Real Madrid que mais uma vez deu uma lição de resistência, mas acabou sucumbindo diante de um dos times mais aptos da Europa, líder do Primeira Liga e do Liga dos Campeões.

E ele fez isso, 2 a 0, depois Mbappé Ele desperdiçou um pênalti que lançou para o seu lado de segurança, mas sem força ou ótimo posicionamento, permitindo ao irlandês Caoimhín Kelleher detê-lo, após acertar o lateral. O francês esteve muito longe de ser o protagonista de um pênalti imparável em um cenário de pressão máxima, -como se o tivesse feito, por exemplo, na final da Copa do Mundo do Catar-.

Kylian está longe de ser aquele jogador de futebol diferencial, um dos melhores do mundo. O rosto de Mbappé após a decisão foi o reflexo de um jogador de futebol frustrado, sem confiança na finalização, que carrega desde os primeiros jogos com o Real Madrid.

E é isso Mbappé Ele assinou um desempenho abaixo de seu padrão em Anfield. Fez 26 passes e acertou apenas 18 (69,2% de acerto) e tentou sete dribles, apenas quatro deles bons (57,1% de eficácia).

Números ruins justamente no dia em que a equipe foi obrigada a arcar com as derrotas, principalmente a de um Vinícius Junior o que lhe permitiu voltar a ocupar uma ala esquerda na qual dava sinais de melhora três dias antes em Leganés.

Embora fosse um rival menor, a comparação nos números de Mbappé mostra seu sofrimento em Liverpool. Contra o Leganés fez 43 passes e acertou 36 (83,7% de acerto) e tentou 12 dribles, sendo nove deles acertados (75%). Além disso, ele chutou cinco vezes, marcando um gol. Outro Mbappé.

A defesa de seus companheiros

Na noite em que sua equipe mais precisava dele, Mbappé Ele não respondeu. No entanto, ambos Carlos Ancelotti como seus companheiros o defenderam diante da mídia após o jogo em Anfield.

“Não precisamos fazer muitas coisas com ele. Ele está trabalhando e se adaptando bem. As coisas não estão dando certo para ele, mas temos que ter paciência porque é um jogador extraordinário”, disse o treinador.

ESPN Futebol Fantasia Crie uma liga e personalize o número de jogadores, a pontuação e as regras para jogar na liga que você você você quer. Crie uma liga hoje!

O mesmo que estava confiante de que Mbappé Eu ia marcar no Butarque e assim foi. A linha de Ancelotti é clara: paciência. E, como disse na antevisão do jogo contra o Liverpool, de forma vingativa: “Já joguei 1.300 jogos, não creio que alguém me possa dar conselhos aqui”.

“A pressão que ele sofre por ser tão bom é muito grande. Não perdemos por pênalti. Eles jogaram melhor que nós. Kylian tem que manter a cabeça erguida e vai produzir grandes momentos para este clube”, disse. um Bellingham que, no caso dele, aterrissou pela grande porta do Real Madrid última temporada.

Além disso, Luka Modric, capitão do Real Madridfoi o primeiro a sair em defesa de Mbappé: “Um Mbappé Vemos ele bem, treinando bem e com confiança. “Ele não saiu hoje, principalmente no pênalti, mas temos confiança nele e tenho certeza que Kylian fará o que se espera dele”, garantiu.

A mesma linha de Dani Ceballos, Lucas Vázquez… Todos cerraram fileiras em torno de um Mbappé que, como diria Florentino Pérez em junho de 2022, quando a contratação do francês foi frustrada apesar de tudo parecer no caminho certo, “ele não é o meu Mbappé”.