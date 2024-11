Messi: “Tenho muitas saudades do Barça e do Barcelona”

Leo Messi contou sua saudade, elogiou La Masía e relembrou seus momentos mais especiais com o Barcelona e a cidade

BARCELONA – Lionel Messi não viajou para Barcelona para participar dos eventos comemorativos do 125º aniversário do Barçapeça central do Teatro El Liceo nesta sexta-feira, mas não ficou de fora das comemorações. Sua relação com Joan Laporta é inexistente… Sua memória, porém, é inegociável. “Sinto falta dele”, disse ele. Um resumo, simples, mas enfático.

Messia quem Jorge Mas quer convencer a renovar contrato com o Inter Miami CF, deu uma entrevista à TV3, que no último mês dedicou um programa semanal ao aniversário do clube, e nele confessou a sua saudade. “Sinto falta do Barça e da cidade“, as pessoas, o amor…” explicou, parabenizando-se, em primeira pessoa, pelo momento atual da equipe.

Messi, em uma de suas últimas temporadas no Barcelona PA

“Tive sorte que Deus me fez vir para este lugar e me fez passar a vida inteira naquele clube maravilhoso”, proclamou, parabenizando a entidade “por estes 125 anos… E dizer a todos que é um orgulho estar parte dele”.

“Espero que continuemos bem e possamos continuar a tornar o clube ainda maior”, revelou, afirmando que o Barça é “um clube especial e diferente de todos os outros, tendo em conta o quão difícil é neste momento ser um clube diferente por causa de como as coisas são tratadas.”coisas hoje no futebol.”

“Que a equipa esteja representada da forma que queremos e gostamos é um grande motivo de orgulho”, explicou, explicando o significado que a passagem pelo clube desde as camadas jovens teve na sua vida, desportiva e pessoal.

“La Masía significou muito para mim. Cheguei ao clube com 13 anos e cresci e morei lá mais tempo do que na Argentina. Cresci com os valores que me ensinaram; estudei na escola e isso foi fundamental para eu chegar lá não só como jogador, mas também como pessoa”, resolveu, antes de descobrir que seus planos futuros passam por um retorno.

“A minha vida é estar em Barcelona e viver em Barcelona. Na nossa cabeça, além do turismo, é viver lá porque os meus filhos, a minha mulher e eu sentimos muita falta da nossa vida em Barcelona”, disse, lembrando que no seu dia a dia -dia na Catalunha “temos amigos e muitas coisas lá. Meus filhos são catalães e estive lá toda a minha vida. “Sinto que sou de Barcelona e embora nunca saibamos o que a vida nos reserva, a nossa intenção é viver lá porque é a nossa casa”.

Sobre as suas melhores memórias pessoais, a nível desportivo, Messi foi enfático ao referir-se à “minha estreia frente ao Espanyol pelo que significou” e destacou ainda “o ano do sexteto, por tudo o que gostámos em campo. ” .