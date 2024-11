Missed Fists: Ekaterina Demina sofre um pesadelo com o braço quebrado

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Lideramos o Missed Fists da semana passada com uma lesão infeliz – e totalmente evitável! – e, embora não queiramos criar o hábito de colocar foco indevido nos momentos mais calamitosos dos esportes de combate, às vezes simplesmente não conseguimos desviar o olhar.

Dito isso, eu recomendo fortemente que você desvie o olhar deste primeiro clipe e siga em frente com o restante do recurso.

Mas, se você precisar.

Galina Maltseva vs. Ekaterina Demina

Uma luta amadora do MMA World em Khanty-Mansiysk, na Rússia, entre Galina Maltseva e Ekaterina Demina se transformou em um show de terror no início do terceiro round, quando Demina cometeu o erro fatal de tentar postar com o braço ao ser derrubada.

Sério, você nem precisa assistir esse clipe para saber o que aconteceu.

Estalo instantâneo, dor instantânea, parada instantânea. Arrependimento instantâneo.

Seguindo em frente.

Wael Kambouche vs. Axel Sormain

Wael Kambouche acabou de nocautear rapidamente na semifinal do torneio 100% Fight Featherweight para avançar para a final em janeiro, onde enfrentará Wassim Chaine por 7-1.

7-0 no amador agora com todos por finalização, uma das melhores perspectivas no viveiro de talentos que é a França. pic.twitter.com/WeWcIxHowv -Victor (@frontkicked) 23 de novembro de 2024

Ah, isso é muito melhor. Um nocaute saudável e alguns golpes de acompanhamento saudáveis.

O peso pena Wael Kambouche continua brilhando no cenário amador, mantendo intactos seu recorde de invencibilidade e 100 por cento de finalização. Suas mãos eram rápidas demais para Axel Sormain, e uma vez que ele colocou Sormain em perigo, ele não hesitou em acertá-lo no chão e socá-lo.

Um replay de 100% Fight 57 pode ser assistido gratuitamente no YouTube.

Ginji Arai x Yuichi Nakamura

Kambouche tem alguma competição pelo nocaute mais preciso da semana, já que Ginji Arai cronometrou lindamente sua mão esquerda para esmagar Yuichi Nakamura em um evento DEEP em Tóquio.

Essa é uma compreensão requintada de alcance, ritmo e execução. Grande momento para o jovem de 20 anos.

Szymon Herrmann vs. Kamil Korzeniewski

Não tão preciso, mas não menos eficaz, foi Szymon Herrmann, que errou literalmente todas as partes deste combo, exceto aquela que importava.

Da Babilônia MMA 49:

Correção, Hermann acertou alguns socos sólidos, depois pegou nada além do ar com três golpes giratórios e, em seguida, disparou um chute na cabeça que acertou em cheio. Assim como o namoro online, é um jogo de números.

Marko Bojkovic vs. Sahil Siraj

Uma questão filosófica: o que acontece quando um lutador apelidado de “O Esmagador de Crânios” não quer esmagar crânios?

Este é o dilema que se desenrolou no Fight Nation Championship 20 em Zagreb, Croácia, onde Marko Bojkovic (o do ameaçador nome de guerra) parecia ter selado a vitória com uma mão esquerda forte.

Marko Bojković (8-0) acaba de destruir o sueco Sahil Siraj (9-4) em pouco mais de um minuto de combate, já são 7 finalizações e 5 delas no primeiro round, esse garoto é um verdadeiro problema #FNC20 pic.twitter.com/4wifkqMTM5 -Pelunaton (@pelunaton) 23 de novembro de 2024

Infelizmente para Bojkovic e o adversário Sahil Siraj, o árbitro Franko Kliman não achou que Siraj ficar completamente mole e não mostrar nenhum sinal de defesa inteligente fosse suficiente para encerrar a disputa. E então começou o esmagamento de crânios.

Bojkovic não parecia tão arrasado com isso enquanto comemorava com uma dança alegre, mas provavelmente teria ficado feliz por não ter dado aqueles socos extras. Oficialização horrível.

Alexandre Williams x Miguel Angel Prado

No Furious FC 5 (replay gratuito disponível no YouTube), Alexandre Williams deu sua melhor imitação de Jon Jones x Lyoto Machida com esta sufocante guilhotina.

Aquilo é com frio com frio.

Goga Kistauri vs. Sane Nithiya

Em Graz, na Áustria, uma luta entre Goga Kistauri e Sane Nithiya durou apenas 25 segundos…

… devido a um nocaute inSANO de Kistauri.

Hehehehehehehe… eh.

Cage Fight Series 16 está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Beybulat Isaev vs. Damir Russonov

Em Almaty, no Cazaquistão, Beybulat Isaev lembrou a Damir Russinov que eles estão misturando as artes marciais aqui, não apenas o boxe.

Isaev parece divertido com os sparrings de Russinov e então decide finalizá-lo com um chute na cabeça.

Lutas completas gratuitas do Naiza FC estão disponíveis em seu canal no YouTube.

Vambert Robby vs. Roberto Oliveira

Para um cara que sentiu sua alma sair temporariamente do corpo, Roberto Oliveira realmente parecia bem tranquilo depois.

No Soldado Combat 4, em Brasília, Brasil, Vambert Robby acertou Roberto Oliveira com a mão direita, fazendo com que a cabeça de Oliveira batesse no chão. Pelo menos Oliveira pareceu recuperar imediatamente a consciência, mas toda a sua situação cerebral não pode ter sido boa ali. Esperemos que ele descanse bastante e se recupere.

Nildo Nascimento vs. Fernando Laurenco

De passagem para São Paulo, Nildo Nascimento sagrou-se campeão do Standout Fighting Tournament com este nocaute inacreditável sobre Fernando Laurenco.

Nascimento foi quem chegou aos 135 libras aqui – quero dizer, basta olhar para a diferença de tamanho – e sua velocidade provou ser a diferença quando ele avançou com um lindo gancho de esquerda que tirou Laurenco do chão. E foi uma grande queda. O tapete provavelmente fez metade do trabalho ali.

Mesmo que Nascimento tenha que dividir seus títulos com um objeto inanimado, seu status de bicampeão permanece. Nada mal para o brasileiro de 35 anos.

