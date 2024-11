Moana 2 quebra expectativas e bate recorde de bilheteria no Dia de Ação de Graças

Animação Walt Disneyde Moana 2 está fazendo barulho nas bilheterias, ganhando um impressionante US$ 28 milhões somente no Dia de Ação de Graças. A sequência animada está a caminho de arrecadar pelo menos US$ 175 milhões durante a semana de férias de cinco dias, superando os recordes anteriores do Dia de Ação de Graças definido para 2019 Congelado II (US$ 125 milhões) e 2013 Jogos Vorazes: Em Chamas (US$ 109 milhões).

Especialistas da indústria acreditam que o filme pode subir ainda mais, alcançando potencialmente mais de US$ 200 milhões no mercado interno nos primeiros cinco dias. A partir de agora, Moana 2 já acumulou US$ 85,5 milhões nos Estados Unidosestabelecendo um novo recorde de lançamentos no Dia de Ação de Graças, superando a estreia de US$ 15 milhões de Congelado II há cinco anos.

Originalmente concebido como uma série Disney+ Moana 2 mais tarde foi reimaginado como um longa-metragem. A decisão parece ter valido a pena. Embora o original “Moana“ganhou US$ 687,2 milhões globalmente em 2016, a confiança da Disney em uma sequência foi em grande parte alimentado pelo enorme sucesso do filme original em plataformas de streamingonde se tornou um dos títulos mais assistidos da empresa.

Moana 2 não é o único filme que atrai multidões nesta temporada de férias. Universal Malvadouma adaptação do adorado musical da Broadway e da Paramount Gladiador IIuma tão esperada sequência do épico de 2000, também tem um bom desempenho. No Dia de Ação de Graças, Malvadoganhou US$ 16,9 milhõescom projeções sugerindo que arrecadará US$ 105,6 milhões em cinco dias.

Wicked e Gladiator II juntam-se a Moana 2 no triunfo de bilheteria nas férias

Enquanto isso, Gladiador II arrecadou US$ 6,7 milhões no Dia de Ação de Graças e estima-se arrecadar US$ 45 milhões durante o mesmo período. Ambos os filmes vêm com preços elevados-Malvado custou US$ 300 milhões por sua saga em duas partes, enquanto Gladiador IIque enfrentou atrasos devido à greve dos atores de 2023, tinha um orçamento de US$ 250 milhões. Incluindo as despesas de marketing, que muitas vezes excedem os 100 milhões de dólares para filmes desta escala, estes estúdios apostam no interesse sustentado do público.

O momento não poderia ser melhor para os cinemas. A pandemia COVID-19 deixou os cinemas lutando para recuperar o maior número de espectadores hesitou em retornar mesmo depois que as restrições foram atenuadas. A greve de Hollywood do ano passado complicou ainda mais as coisas ao interromper as produções e deixar os cinemas com menos filmes para exibir.

No entanto, o sucesso de bilheteria deste ano no Dia de Ação de Graças oferece esperança para uma indústria ansiosa por se recuperar. Como comentou um expositor sobre o ressurgimento, “Já faz muito tempo que não vemos esse tipo de energia no cinema.”