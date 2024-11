Nove maneiras principais de resolver vazamentos de RAM do macOS Sequoia e melhorar o desempenho

Principais conclusões Os usuários do macOS Sequoia podem enfrentar um problema de vazamento de memória, deixando o sistema lento, mas usando ferramentas como EtreCheck e Activity Monitor.

Atualizar regularmente o macOS e seus aplicativos é crucial, pois as atualizações geralmente corrigem bugs e melhoram o desempenho.

Para problemas persistentes, tente redefinir SMC e NVRAM em Macs Intel, limitando recursos que consomem muitos recursos, desativando efeitos visuais ou considere uma instalação limpa do macOS Sequoia.

O macOS Sequoia introduziu novos recursos e melhorias, mas alguns usuários encontraram um problema frustrante: um vazamento de memória isso faz com que seu sistema fique lento com o tempo. Vazamentos de memória acontecem quando os recursos do sistema não são gerenciados adequadamente, resultando em um uso de memória progressivamente maior. Felizmente, existem algumas etapas eficazes para identificar e mitigar esse problema. Vamos explorar como você pode corrigir o vazamento de memória do macOS Sequoia e manter seu sistema funcionando perfeitamente.

Lentidão do macOS Sequoia? Veja como consertar vazamentos de memória e aumentar a velocidade

1. Use EtreCheck para diagnosticar problemas

EtreCheck é uma ferramenta de diagnóstico gratuita que fornece uma visão detalhada do que está acontecendo no seu Mac. Ele destaca aplicativos ou processos de terceiros que podem estar consumindo recursos excessivos ou entrando em conflito com o macOS Sequoia. Veja como usá-lo:

Baixe e instale o EtreCheck do site deles.

Execute o relatório e examine todos os itens vermelhos ou laranja, que indicam possíveis problemas.

Preste muita atenção aos processos que iniciam automaticamente ou aos aplicativos de terceiros que interferem no desempenho do sistema.

Certos aplicativos de terceiros, como limpadores de sistema, otimizadores, software antivírus e gerenciadores de exibição, foram associados a problemas de vazamento de memória. Para resolver isso:

Desinstale todos os aplicativos desnecessários, principalmente aqueles que modificam o desempenho do sistema.

Certifique-se de que todos os aplicativos, especialmente gerenciadores de exibição ou VPNs, estejam atualizados para as versões mais recentes.

Reinicie o seu Mac e observe se o vazamento de memória persiste. Reinstale os aplicativos um por um para identificar os culpados.

3. Monitore e gerencie memória com Activity Monitor

Activity Monitor é uma ferramenta integrada no macOS que ajuda a rastrear o uso de recursos do sistema. Você pode usá-lo para observar a guia Memória e verificar quais aplicativos estão consumindo mais RAM.

Abra o Monitor de atividades em Aplicativos > Utilitários.

Observe a coluna Memória para identificar quaisquer aplicativos com uso de memória excepcionalmente alto.

Encerre ou force o encerramento de aplicativos que estão consumindo memória para liberar recursos. Se algum aplicativo específico causar problemas continuamente, considere entrar em contato com o desenvolvedor do aplicativo para obter atualizações ou alternativas.

4. Redefina o SMC e NVRAM (para Macs Intel)

Para Macs baseados em Intel, redefinir o System Management Controller (SMC) e a memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM) pode resolver problemas persistentes:

Redefinindo SMC : Desligue o Mac, mantenha pressionado Shift + Control + Option, junto com o botão liga / desliga por 10 segundos e solte. Reinicie o seu Mac normalmente.

: Desligue o Mac, mantenha pressionado Shift + Control + Option, junto com o botão liga / desliga por 10 segundos e solte. Reinicie o seu Mac normalmente. Redefinindo NVRAM: Reinicie o seu Mac e mantenha pressionado Option + Command + P + R por cerca de 20 segundos. Esta ação redefine diversas configurações que podem afetar o uso da memória.

Observação: essas etapas não se aplicam a Macs com Apple Silicon (M1/M2), pois esses modelos não possuem SMC ou NVRAM da mesma forma.

A Apple frequentemente lança atualizações para solucionar bugs e otimizar o desempenho. Se você estiver enfrentando um vazamento de memória, pode ser devido a um problema específico que a Apple já resolveu em uma versão mais recente:

Vá para Preferências do Sistema > Atualização de Software e instale todas as atualizações disponíveis.

Verifique se há atualizações de aplicativos na App Store ou baixe atualizações diretamente dos sites dos desenvolvedores de aplicativos.

6. Limite aplicativos e recursos que consomem muitos recursos

Alguns usuários relataram que recursos de compartilhamento de tela, como espelhamento do iPhone, podem causar vazamentos de memória. Se você depende de aplicativos com muitos recursos, considere minimizar seu uso ou usar métodos alternativos sempre que possível.

7. Desative os efeitos visuais para conservar recursos

Alguns usuários relataram que os efeitos do mouse ou certos efeitos visuais no Sequoia contribuem para vazamentos de memória. Embora isso possa não afetar todos os usuários, vale a pena tentar.

Vá para Preferências do Sistema > Acessibilidade > Exibição e habilite “Reduzir movimento” e “Reduzir transparência”.

Desabilitar esses efeitos pode diminuir a carga de trabalho no processo WindowServer e ajudar a evitar o acúmulo de memória.

8. Execute uma instalação limpa do macOS Sequoia

Se o problema persistir após tentar outros métodos, uma instalação limpa pode ajudar a resolver conflitos de software subjacentes.

Faça backup de seus dados usando o Time Machine ou outra solução de backup.

Reinicie o seu Mac no modo de recuperação (mantendo pressionadas as teclas Command + R durante a inicialização) e escolha “Reinstalar o macOS” sem restaurar inicialmente a partir de um backup.

Reinstale os aplicativos essenciais, um de cada vez, para monitorar vazamentos de memória e evite usar otimizadores de sistema ou software antivírus, a menos que seja necessário.

9. Relate o problema à Apple

Se você estiver executando uma versão beta do macOS Sequoia ou se o vazamento de memória persistir apesar de tentar todas as correções, relate o problema à Apple.

Abra o aplicativo Feedback Assistant (disponível em versões beta) ou visite o site da Apple para enviar um relatório detalhado do bug.

Inclua detalhes específicos sobre o vazamento de memória, processos afetados e etapas executadas para resolvê-lo, para que a Apple possa trabalhar em um patch.

Conclusão

Seguindo estas etapas, você pode identificar a causa do vazamento de memória do macOS Sequoia e tomar medidas práticas para resolvê-lo. Lembre-se de que é essencial manter seu sistema e aplicativos atualizados, limitar aplicativos desnecessários de terceiros e usar ferramentas integradas como o Activity Monitor para manter o controle do desempenho do seu Mac. Com essas dicas, você estará no caminho certo para uma experiência Mac mais suave e eficiente.