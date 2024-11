O diretor do CSAC, Andy Foster, apoia a anulação da derrota por desqualificação de Jon Jones

Um dos diretores da comissão atlética mais influentes está do lado de Jon Jones.

No UFC Edmonton, no último fim de semana, o jogo do MMA mudou com a entrada em vigor das novas regras unificadas pela primeira vez. Essas regras atualizaram a regra do “oponente no chão” e também removeram o anteriormente banido “12 a 6 cotovelos” da lista de faltas. As pequenas, mas significativas mudanças certamente impactarão o desenrolar das lutas no futuro, mas é possível que um resultado do passado também possa ser alterado: a derrota de Jon Jones para Matt Hamill.

No O Lutador Final 10 No final de 2009, Jones sofreu a única derrota de sua carreira até agora, quando foi desclassificado pelo árbitro Steve Mazzagatti por 12 a 6 cotoveladas ilegais, depois que Hamill não conseguiu continuar. Após o anúncio das novas regras, Jones defendeu a anulação do resultado para ter um recorde de invencibilidade. E o Diretor da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, Andy Foster, concorda.

“A regra é o que era então. É diferente agora”, disse Foster a Ariel Helwani na terça-feira. “Seria difícil voltar. Na verdade, eu apoiaria me livrar disso, mas não é minha decisão. Mas acho que é difícil voltar atrás com a regra sendo diferente do que é agora.

“Sim, [the result changed] para um no-contest”, continuou Foster quando questionado. “…não gostei da forma como isso foi aplicado naquela época, mas isso foi há 14 anos. … Estamos falando de 14 anos depois. Na época, pensei que havia outras maneiras de lidar com essa situação, além de simplesmente causar uma perda ao cara.

Na época, a decisão de Mazzagatti foi extremamente polêmica, já que Jones dominava a luta e Hamill estava quase eliminado antes dos golpes ilegais ocorrerem. E Foster concorda que Mazzagatti poderia ter feito diferente.

“A desqualificação deve ser o último recurso a que um árbitro recorre”, disse Foster. “Isso deve acontecer depois de você usar todas as ferramentas da sua caixa de ferramentas. Nós treinamos esses caras e os ensinamos, eu sei que John McCarthy e o resto dos caras fazem isso, você tem muitas coisas que pode fazer, muitas coisas que pode ver. Vamos fazer isso antes de desqualificarmos as pessoas.

“Herb Dean é provavelmente o padrão ouro da arbitragem no mundo atualmente. Você o verá e ele passará metodicamente por tudo antes – não sei se já vi Herb desqualificar alguém. … Ele é muito bom em passar por muitas coisas diferentes antes de você chegar a isso.”

Infelizmente para Jones, Foster não é quem ele precisa convencer porque a luta aconteceu em Las Vegas. E embora Jones tenha bastante apoio nesta questão, mesmo de algumas fontes improváveis, por enquanto parece provável que este incidente perdure na tradição do MMA: a única vez que Jones perdeu.