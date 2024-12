O motivo de Mike Tyson morder a luva enquanto lutava com Jake Paul vem desde a infância, diz ex-treinador

euO retorno do lendário Mike Tyson ao ringue de boxe após duas décadas de aposentadoria foi nada menos que um espetáculo. Aos 58 anos, o ex-campeão dos pesos pesados ​​enfrentou Jake Paul, 31 anos mais novo, em uma partida no AT&T Stadium, no Texas, no dia 15 de novembro. Apesar de ter perdido por decisão unânime após oito rounds, Tyson impressionou muitos com sua resistência. e determinação.

A luta atraiu um surpreendente 60 milhões de espectadores na Netflixmas não foi apenas a ação no ringue que chamou a atenção das pessoas. Os fãs notaram Tyson mordendo repetidamente as luvas no meio da lutadespertando curiosidade e especulação.

Mike Tyson faz retorno triunfante aos ringues após aposentadoria e conquista públicoLUCAS MOSTAZO – ARLINGTON, TEXAS

Os comentaristas durante a luta sugeriram que Tyson poderia estar lutando com um problema no protetor bucal. Quando questionado sobre isso após a luta, Tyson esclareceu: “Tenho o hábito de morder a luva… tenho uma fixação por morder.” Esse comportamento trouxe de volta memórias de sua infame luta de 1997 com Evander Holyfieldonde ele mordeu um pedaço da orelha de Holyfield. Jake Paul até abordou essas preocupações, usando um Protetor de orelha de diamante de $ 200.000 em uma de suas coletivas de imprensa.

No entanto, Teddy Atlasque treinou Tyson durante sua adolescência, ofereceu uma perspectiva diferente sobre o incidente da mordida nas luvas. De acordo com Atlas, tratava-se menos de uma fixação mordente e mais sobre como manter a imagem intimidadora de Tyson. “Mike Tyson mordendo o polegar através da luva… isso é algo que ele fez em seus dias de amador, em seus dias de profissional, e agora, é claro, ele fez de novo“, explicou Atlas.

Atlas revela a verdade por trás do comportamento de morder luvas de Tyson

Ele sugeriu que as ações de Tyson foram calculadas para reforçar sua personalidade como o “homem mais malvado do planeta”. Atlas elaborou: “Quando as pessoas perguntaram a Tyson sobre a mordida, ele sabia o que dizer. Novamente, mantenha essa imagem, mantenha esse mito. É importante neste tipo de reino que eles acreditem que ele ainda é o bicho-papão.”

Atlas também mencionou que o fato de Tyson morder as luvas poderia ser um mecanismo de enfrentamento para nervosismo ou desconforto. “Era mais como uma chupeta quando uma criança está insegura. Você morde alguma coisa. Por que? Para suprimir esses sentimentos, suprima a dúvida, o nervosismo, a inquietação, as inseguranças. Isso é o que é“, explicou ele.

A capacidade de Tyson de permanecer relevante e manter sua mística é inegável. Seja por meio de suas ações no ringue ou de suas palavras fora dele, ele continua a cativar o público e a estimular conversas.