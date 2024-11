Peter Madrigal sugere que ele pode ser o último a cumprir as ‘regras de Vanderpump’

TMZ. com

Colocamos Peter do lado de fora do restaurante SUR em WeHo na sexta à noite, e ele contou uma história que o TMZ divulgou há alguns dias… de que haverá um elenco totalmente novo para a próxima temporada. Peter parece pensar que há um estranho – ou talvez, mais precisamente, um estranho – alguém que vai ficar por aqui, e ele insinua repetidamente que é ele!

Como você sabe, as avaliações têm caído, mas o programa ressurgiu depois de todo escândalo de traição com por Tom Sandoval, Ariana Madix dar Rachel Levis. O show ficou super popular depois disso, mas é hora de alguns rostos e corpos novos que realmente funcionarão no Sur.