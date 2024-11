Polícia argentina conduz nova rodada de batidas na investigação da morte de Liam Payne

A polícia argentina continua investigando Liam PayneA morte de … conduzindo outra rodada de batidas nas casas de 2 funcionários do hotel e de um “amigo” do ex-vocalista do One Direction, descobriu o TMZ.

Fontes policiais em Buenos Aires disseram ao TMZ … os policiais conduziram as batidas na noite de terça-feira, enquanto também revistavam os armários dos trabalhadores e revisavam as imagens de segurança do hotel CasaSur Palermo.

Disseram-nos que os policiais acreditam que os trabalhadores tiveram contato com Liam antes do artista caiu para a morte da varanda de seu quarto no terceiro andar para um pátio em 16 de outubro.

Nossas fontes dizem que os investigadores identificaram o “amigo” de Liam com a ajuda de mensagens de texto em seu celular, que foi examinado pela polícia para ver quem lhe vendia drogas.

Mas, segundo nos disseram, os investigadores não encontraram o “amigo” em sua casa durante a operação de terça-feira.

Você deve se lembrar… no final de outubro, a polícia realizou a primeira onda de batidas na CasaSur, apreensão de registros eletrônicos e em papel e vídeos da área subterrânea do hotel, segundo nossas fontes.

Fontes também nos disseram que os resultados iniciais da autópsia revelaram que Liam tinha “cocaína rosa” em seu sistema, um perigoso coquetel de drogas que normalmente combina metanfetamina, ecstasy e cetamina, bem como outros narcóticos.

Fotos tiradas dentro do quarto de Liam mostraram pó branco espalhado sobre uma mesa com papel alumínio queimado e outros apetrechos.