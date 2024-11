Prefeitura de Penedo injeta recursos no comércio local e apoia Campanha Natal dos Sonhos

O melhor período de vendas para lojistas, empresários e comerciantes de diversos setores está se aproximando e a Prefeitura de Penedo entende a importância desse momento para o setor beneficiado diretamente com cerca de R$ 2,5 milhões somente em 2024.

O valor é a soma dos recursos que circulam no município por meio dos programas municipais de distribuição de renda criados na administração Ronaldo Lopes, todos com uso exclusivo em estabelecimentos que funcionam em Penedo.

Em conjunto com a execução de políticas públicas bem planejadas, o gestor penedense paga a folha de pessoal da Prefeitura de Penedo em dia e dentro do mês trabalhado, assegurando tranquilidade às famílias dos servidores municipais.

Agora, às vésperas do período que ganha mais visibilidade e consumidores potenciais devido aos eventos promovidos pela prefeitura, o comércio de Penedo prepara mais uma edição da Campanha Natal dos Sonhos.

O incentivo às compras tem apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN) e ocorre entre 25 de novembro e 25 de janeiro do próximo ano, de acordo com as representações locais da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas).

O sorteio de prêmios que encerra a campanha está previsto para 27 de janeiro de 2025. Também vale lembrar que o comércio de Penedo reserva descontos especiais para a última semana deste mês de novembro, entre os dias 25 e 29, acompanhando a tendência da Black Friday.