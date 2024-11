Procon Alagoas divulga pesquisa de preços para Black Friday 2024

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-AL), divulgou, ontem, (04) uma pesquisa de preços antecipada para a Black Friday, que acontece em todas as lojas no dia 29 de novembro.

O levantamento foi realizado no dia 30 de Outubro e primeiro de Novembro visando apoiar os consumidores na hora de fazer suas compras, oferecendo uma referência confiável de preços praticados antes das promoções, para que eles possam identificar verdadeiros descontos e evitar práticas abusivas. Com o aumento das compras pela internet, a transparência tornou-se essencial para a proteção dos consumidores.

A lista de preços feita pela equipe de fiscalização do Procon-AL é resultado de uma pesquisa de mercado que mapeou valores de produtos em diversas lojas do Centro nas semanas que antecedem a Black Friday. Entre os itens pesquisados estão eletrodomésticos, eletrônicos, smartphones, móveis e outros produtos populares durante o evento.

“É muito importante este trabalho dos nossos agentes de fiscalização para levar aos consumidores um conhecimento acerca dos preços dos mais variados produtos e evitando possíveis descumprimentos ao Código de Defesa do Consumidor, pois são em períodos como esse em que as ocorrências são mais frequentes”, diz o Presidente do Procon-AL, Daniel Sampaio.

Dicas e orientações

Para auxiliar ainda mais os consumidores, o Procon/Al reforça algumas orientações práticas para aproveitar a Black Friday de forma segura:

1. Planeje as compras. Faça uma lista dos itens que deseja comprar e defina um orçamento máximo. Essa estratégia ajuda a evitar compras impulsivas e o descontrole financeiro;

2. Pesquise com antecedência. Verifique os preços dos produtos de interesse nas semanas anteriores à Black Friday. Muitas lojas já oferecem descontos antecipados e o acompanhamento dos preços pode revelar se a oferta é válida;

3. Desconfie de descontos excessivos. Descontos muito altos, especialmente em itens de alto valor, podem ser um indicativo de práticas enganosas. Caso o desconto pareça irreal, compare o preço com outras lojas e desconfie se a oferta for muito discrepante;

4. Atenção à reputação da loja. Compre em lojas conhecidas e confiáveis. Em caso de dúvidas, consulte o histórico do estabelecimento em sites de avaliação de consumidores. Fraudes e golpes costumam ocorrer com mais frequência em sites pouco conhecidos e em perfis de redes sociais;

5. Políticas de troca e devolução.

Compra física

Realizada presencialmente, os estabelecimentos só são obrigados a realizar a troca do produto se o item apresentar algum defeito. A loja deve também manter o cliente informado sobre a sua política de troca, sendo obrigada a fornecer a nota fiscal.

Compra online

O consumidor pode desistir em até 7 dias, a partir da efetuação do pedido ou recebimento do produto. Não é obrigatório justificar o motivo do arrependimento. Compras online, por telefone e em domicílio se encaixam nessa regra.

Essa pesquisa feita pelo Procon-AL pode ajudar ao consumidor quanto a compra, caso seja efetuada no dia propriamente definido da Black Friday, ou seja, dia 29 do corrente mês.

A pesquisa está disponível no link: https://procon.al.gov.br/pesquisa?download=1191:pesquisa-de-preco-pre-black-friday-2024

Vale lembrar que o Procon-AL dispõe de canais para atender a população alagoana, receber reclamações e realizar denúncias. Caso haja alguma ocorrência, o consumidor pode entrar em contato através do 151, mensagens pelo WhatsApp (82) 98883-7586 e de forma presencial, mediante agendamento, através do site agendamento.seplag.al.gov.br