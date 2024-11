Você pode aproveitar as partidas de ida e volta entre Atlético de San Luis e Tigres pelas quartas de final na ESPN e Disney+.

MÉXICO — Atlético de São Luís sim Tigres definirá um dos quatro ingressos para as Semifinais do Abertura 2024. Nas previsões, a equipe ‘Volcán’ parece ligeiramente favorita para avançar para a próxima fase do Liga.

A série entre potosinos e felinos será aberta no Estádio Alfonso Lastras Ramírez, sede do Atlético e em que o time rubro-negro teve sete vitórias e um empate na Fase Regular do Abertura 2024. Olhando para o primeiro duelo com Tigres, Torrente de domingotécnico Atlético São Luísconversou com ESPN e destacou a importância de conquistar um bom resultado em casa.

“Para mim o importante é um empate de dois jogos, e o que acabei de dizer aos jogadores, o importante é que haja um segundo jogo porque senão muitas vezes os playoffs dependem dos jogos se você não sabe como para lidar com eles é diferente da fase regular, sabendo que tem um segundo jogo, vamos encarar da mesma forma que no campeonato, mas deixando bem claro que temos que ir para o Vulcão, que vamos. vai ter muita pressão, mas se sairmos vivos do nosso estádio tudo pode acontecer”, afirmou Torrente.

Por sua vez, Veljko Paunovictreinador Tigresdestacou que nas últimas semanas trabalhou muito e garantiu que seus jogadores estão motivados para ter a oportunidade de conquistar um novo título. Liga MX.

“Todos queremos vencer. Nascemos com essa autocobrança. Convivemos com isso todos os dias. Faz parte da nossa vida. Assumimos isso. Faz parte de uma pressão interna. Um ímpeto para mostrar sempre a melhor versão de nós mesmos. Pensamos sempre em nós mesmos “Não vou falar do que o rival faz, somos uma equipe que pode melhorar, embora tenhamos feito uma boa campanha, podemos melhorar”, comentou. Paunovic.

Quando e onde assistir Atlético de San Luis x. Tigres?

Abaixo, compartilhamos as datas e horários de ambos os jogos.

Primeira mão – Atlético San Luis x Tigres

Horário: 19h CDMX (20h ET)

Data: quinta-feira, 28 de novembro

Segunda mão – Tigres vs. Atlético de São Luís

Horário: 19h CDMX (20h ET)

Data: domingo, 1º de dezembro