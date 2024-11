Rayados leva vantagem mínima nas quartas de final sobre o Pumas

Na série mais equilibrada, Sergio Canales marcou o único gol de pênalti perto do final.

Listrado batalhão na frente Pumasmas acabou conquistando a vitória por 1 a 0 na partida eu do quartas de final do Torneio Abertura 2024 e agora tudo será definido no próximo domingo, no estádio da Universidade Olímpica.

Os donos da casa tomaram a iniciativa da partida em busca de assumir a liderança no placar logo nos primeiros minutos, mas embora tivessem abordagens, não alcançaram o objetivo.

Sergio Canales aproveitou o pênalti para dar vantagem ao Monterrey nas quartas de final. Imago7

Fiel ao seu estilo, o técnico Gustavo Lerma colocou uma linha de cinco no setor defensivo, que mostrou eficácia e respondeu quando solicitado pelo Listradoque não conseguiu descobrir como abrir a fechadura.

Pumas Por alguns momentos tentou avançar e César ‘Chino’ Huerta tentou ganhar os passes filtrados pela velocidade, mas a equipa local estava bem posicionada e evitou que os prejudicasse.

O time da capital estava perto de sair na frente quando Huerta chegou pela esquerda, chutou que foi rejeitado pelo goleiro Luis Cárdenas e no contra-ataque Jorge Ruvalcaba não conseguiu acertar, então sobrou tudo na tentativa.

Listrado Ele continuou na luta para causar estragos e esteve perto de conseguir quando Stefan Medina apareceu do setor direito, de onde cruzou e Germán Berterame apareceu na área para finalizar de cabeça, mas a bola saiu para o lado.

A equipe da UNAM se manteve bem em campo e embora os donos da casa procurassem os ataques pelas laterais e pelo centro, simplesmente ainda não conseguiram superar o rival.

A insistência dos locais valeu a pena aos 89 minutos, já que através de um pênalti bem-sucedido cobrado por Sérgio Canales Eles conseguiram uma vantagem de 1 a 0 no placar, o que lhes deu a vitória.

Agora, essas equipes se enfrentam no próximo domingo, às 12h, no estádio Olímpico Universitário, em busca da vaga nas semifinais do atual torneio.