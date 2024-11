Rayados x Pumas: Impedem o acesso do ‘Rebelde’ ao Estádio BBVA

Os integrantes do bar do time universitário não puderam entrar na casa do Monterrey para o jogo de ida das quartas de final do Apertura 2024.

O clube Listrado entrada proibida aos membros do barRebelde‘do Pumastudo Estádio BBVA para a partida entre Monterrei e a equipa da capital, o que contrasta com o que aconteceu há algumas semanas no âmbito do clássico do Monterrey contra o Tigres, no qual permitiu a entrada de membros dos ‘Libres y Lokos’.

Cerca de duas horas e meia antes do início da partida eu do quartas de final do Torneio Abertura 2024 em que esses times se enfrentariam, os torcedores de todo o time chegaram ao prédio. UNAM.

A segurança do Estádio BBVA não permitiu a entrada do grupo conhecido como La Rebel para o jogo de ida das quartas de final. ESPN

Ao chegar às BBVA Eles cantaram músicas de apoio à equipe até chegarem a uma das áreas de acesso ao prédio, onde até seguranças lhes deram instruções de como seria o acesso pela porta 2.

“Digo-vos que vai ser feita uma pequena verificação, entramos pela porta de emergência 2 e subimos (às bancadas)”, indicou um elemento de segurança do estádio. Portanto, os seguidores começaram a fazer fila para entrar.

Porém, poucos minutos depois, Alberto Molina, diretor de operações da Listradoque estava ao lado do Comissário do Liga MXe conversou com os líderes do bar.

Este último mostrou-lhes os bilhetes que tinham para entrar no BBVAmas eles foram informados de que eram membros da Ordem dos Advogados ‘Rebelde’ (assim se identificaram), não puderam entrar no prédio, então os seguidores se retiraram.

Isto contrasta com o que aconteceu no décimo segundo dia da fase regular do Abertura 2024 em que o Listrado contra o Tigres, onde estiveram presentes membros dos ‘Libres y Lokos’, que chegaram com canções e finalmente permitiram-lhes o acesso para serem colocados na camada superior do BBVA.