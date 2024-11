Real Madrid: ônibus do clube sofre acidente na Inglaterra

Sem jogadores ou integrantes do Real Madrid ocupando-o, o ônibus oficial do time sofreu um pequeno acidente na volta do Liverpool

MADRI – O Ônibus do Real Madrid sofreu um acidente na manhã de quarta-feira, durante sua viagem de volta da cidade de Liverpool para a Espanha, segundo diferentes fontes informaram a ESPN.

As fontes acrescentam que Jogadores do Real Madrid não estavam lá dentro e que os dois motoristas encarregados do ônibus eles saíram ilesos acidente.

Thibaut Courtois posa ao lado do ônibus do Real Madrid em Anfield Real Madrid CF

No entanto, foi uma colisão leve em um acidente em que vários veículos se envolveram e apenas os faróis do club car branco foram quebrados.

Os jogadores e a comissão técnica não estiveram lá porque chegaram do Liverpool na noite de quarta-feira, depois de perderem por 2 a 0 para o time da casa.

O Real Madrid, como a maioria dos grandes clubes europeus, transporta sempre o seu próprio autocarro onde quer que jogue, por razões de marketing e imagem.

No caso das viagens europeias, o clube sempre envia o ônibus antes da equipe viajar de avião para poder buscar os jogadores no terminal do aeroporto, levá-los ao hotel, depois ao estádio e, de lá, novamente ao estádio. o aeroporto.

Oferta por tempo limitado

Após a saída dos jogadores, os motoristas dormem na cidade onde o Real Madrid disputa o jogo e regressam no dia seguinte a Madrid por estrada, fazendo vários turnos.

O incidente foi registado por vários adeptos que se surpreenderam ao ver a imagem do Madrid envolvida na reportagem sem grande importância, felizmente.