Real Madrid: Por que está em perigo e como pode ser salvo na Liga dos Campeões?

Embora a sua 24ª posição o comprometa a não falhar, o Real Madrid ainda pode qualificar-se entre os oito primeiros da Liga dos Campeões

MADRI – O Real Madrid perdeu vários jogos na noite em Anfield. Dele Derrota por 2 a 0 contra o Liverpool Também significou outro revés para as aspirações dos brancos de entrar diretamente na próxima fase do Liga dos Campeõesmostrando também lacunas a todos os níveis num plantel que está muito abaixo das expectativas neste início de temporada.

Depois dessa derrota, o Real Madrid ocupa atualmente, com seis pontos, o 24ª posição na Liga dos Campeõesúltima posição que dá acesso à próxima rodada das Décimas Sextas, em que do 9º ao 24º definirá os restantes oito classificados para as oitavas de final, já que os oito primeiros da primeira rodada avançarão diretamente. A única boa notícia para Ancelotti é que quatro pontos o separam de entrar entre os oito primeiros.

Mbappé protagonizou mais uma decepção com o Real Madrid ao perder pênalti em Anfield Crystal Pix/MB Media/Getty Images

Dos cinco jogos disputados até ao momento, o Real Madrid venceu o Estugarda (com problemas) e o Borussia Dortmund (com um hat-trick de Vinícius Júnior que salvou os móveis após um primeiro tempo desastroso. O resto foram derrotas: a colheita em França contra o Lille , o sofrido em casa contra o AC Milan e esta semana em Anfield contra o Liverpool.

O Real Madrid desta temporada não está ao nível de muitas incógnitas individuais e colectivas que começam a pôr em dúvida o projecto galáctico desta temporada. Por um lado, Carlo Ancelotti começa a receber críticas pelas poucas rotações que fez nestes primeiros quatro meses de competição e, por outro, jogadores como Kylian Mbappé são alvo de comentários por estarem muito longe do que se esperava. eles eles.

Na Europa as deficiências também foram terríveis a nível físico. O fator Pintus, tão alardeado na quadra principal, não é muito apreciado em campo e as lesões estão devastando o time. Sem ir mais longe, Aurélien Tchouaméni continua em doca seca após a terceira lesão no tornozelo, enquanto Vinícius e Eduardo Camavinga recidivaram das lesões desta temporada.

Oferta por tempo limitado

O que o Real Madrid precisa fazer para salvar seus móveis na Liga dos Campeões?

Para além da resposta óbvia de “vitória”, o Madrid ainda mantém vivas as esperanças de se classificar diretamente para os oitavos-de-final sem passar pelos play-offs.

Para isso teria que vencer Atalanta, Salzburgo e Brest, e que os seus rivais não somassem mais de quatro pontos. Portanto, não depende de si mesmo, mas poderá alcançá-lo. No final ainda é a estratégia de fazer o dever de casa e deixar o resto fazer.

LaLiga está na ESPN+

A outra opção, a de manter a posição atual para acessar o campeonato, seria somar pelo menos cinco pontos. Estas são as contas que existem no clube para tentar que os merengues não se exponham ao ridículo que poderá ser histórico.

Além disso, as fontes consultadas pela ESPN no clube revelam que continuam a confiar tanto na equipa como no treinador, apesar das dificuldades desta temporada. A única esperança é escapar dos choques e que a equipe, seja pelo play off ou diretamente, esteja na próxima rodada para recomeçar e recomeçar do zero um novo formato no qual não caiu bem.