Robert Whittaker diz que Khamzat Chimaev merece a próxima disputa pelo título dos médios: ‘Não acho que ficar de fora deva ser recompensado nunca’

Robert Whittaker prevê grandes coisas para Khamzat Chimaev.

Whittaker e Chimaev se enfrentaram na co-luta principal do UFC 308 em outubro, com uma possível disputa pelo título em jogo. A tão esperada luta estava marcada para cinco rounds, mas acabou durando apenas um, já que Chimaev finalizou brutalmente Whittaker no primeiro com uma manivela facial que deslocou vários dentes de Whittaker. E para Whittaker foi ainda mais impressionante porque ele se sentiu bem ao entrar na luta.

“Eu me senti incrível”, disse Whittaker em seu MMArcade podcast. “O corte foi incrível, me senti forte, em forma, estava focado, preso. Tudo estava perfeito. Honestamente, não posso dizer de outra forma. Então entrei lá e com um segundo de luta começando, me senti muito confortável em ficar ao lado dele. Real confortável. Mas então o cara cai um milímetro – como você impede essa queda?!

“Compreensivelmente, fizemos muito wrestling, fizemos muitas coisas, mas cara, é tão difícil replicar esse tipo de queda, esse tipo de comprometimento. E adereços para ele. O cara conhece seus pontos fortes e os aproveitou ao máximo. Ele está disposto a queimar tudo por isso.

“De qualquer forma, quando a queda acontece, o tornozelo me derruba da cerca”, continuou Whittaker. “Foi uma bela derrubada. Mas aí chegamos ao trabalho na parede e me senti bem. Eu entendi, ele tem uma flacidez muito forte. Ele não é ridiculamente forte nem nada parecido, mas tinha uma flacidez muito grande e era muito bom em me fazer trabalhar. Ele era muito bom em garantir que estava ativo. …

“Mesmo assim, eu sabia que o aperto que ele estava pressionando seria muito difícil de sustentar ao longo dos rounds. Foram cinco rodadas, certo? E pude sentir um pouco do espaço se abrindo mais tarde. Mas obviamente isso acontece, fazemos a transição e então ele coloca o antebraço no meu rosto para fazer a manivela.”

Whittaker já se recuperou da lesão horrível e observou que na verdade teve problemas com os dentes por mais de uma década antes que a finalização de Chimaev finalmente os resolvesse.

No entanto, dominar um ex-campeão como Chimaev fez é profundamente impressionante e muitos pediram que Chimaev conseguisse a próxima chance contra o campeão dos médios do UFC, Dricus du Plessis. Isso pode não acontecer, já que o CEO do UFC, Dana White, declarou anteriormente o ex-campeão Sean Strickland como o próximo na fila, embora ele tenha sido menos comprometido após o UFC 308. E para Whittaker, está claro quem deve ser o próximo a enfrentar du Plessis.

“Estou interessado em ver o que ele fará a seguir”, disse Whittaker. “Acho que ele vai ser um pesadelo para muitos caras entre os cinco primeiros, porque não sei como impedir essa queda?

“Acho que ele deveria ir direto para Dricus”, acrescentou Whittaker. “Não acho que ficar de fora deva ser recompensado nunca. Mas não é minha decisão, não é minha decisão.”

Chimaev está com 14 a 0 na carreira profissional, com oito vitórias dentro do UFC. Atualmente é o segundo peso médio do MMA Fighting Global Rankings.