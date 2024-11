A Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou a tabela oficial do Campeonato Alagoano da Série A 2025. A competição, que reúne os principais clubes do estado, terá início no dia 11 de janeiro, um sábado. Entre os destaques, está o Penedense, que já começa sua trajetória jogando em casa contra o Murici, em um dia especial para a cidade: o sábado da Festa do Bom Jesus dos Navegantes. A expectativa é de um grande público no estádio, impulsionado pela paixão local e pelo clima festivo.

Jogos do Penedense na Primeira Fase:

11/01 – Sábado, 16h

Penedense x Murici

Local: Estádio Dr. Alfredo Leahy

16/01 – Quinta-feira, 20h

CRB x Penedense

Local: A definir

19/01 – Domingo, 16h

ASA x Penedense

Local: A definir

25/01 – Sábado, 16h

Penedense x CRB

Local: Estádio Dr. Alfredo Leahy

29/01 – Quinta-feira, 20h

Murici x Penedense

Local: A definir

02/02 – Domingo, 16h

Igaci x Penedense

Local: A definir

08/02 – Sábado, 16h

Penedense x CSA

Local: Estádio Dr. Alfredo Leahy

Expectativa para a estreia

A torcida do Penedense está empolgada para a estreia em casa, especialmente por coincidir com a Festa do Bom Jesus dos Navegantes, um dos eventos mais tradicionais de Penedo. A cidade estará em clima de celebração, o que deve impulsionar ainda mais o apoio ao clube. A diretoria espera casa cheia, transformando o estádio em um verdadeiro caldeirão para empurrar o time rumo à vitória.

Confira abaixo a tabela completa da primeira fase do Campeonato Alagoano: