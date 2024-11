Tom Brady e Gisele Bündchen passam o Dia de Ação de Graças separados em meio à vida pós-divórcio

Tseu Dia de Ação de Graças, Tom Brady e Gisele Bündchen não vamos comemorar juntos. Segundo fonte exclusiva do Page Six, o ex-casal, que finalizou seu divórcio em 2022ter fez planos separados para o feriado.

Gisele44, tem viajou para a Costa Rica com o namorado, Joaquim Valente, e seus filhos para passar o feriado juntos. “Gisele pegou as crianças e foi para Costa Rica com Joaquim [Valente] passar o feriado juntos”, compartilhou a fonte.

Tom Brady já tem planos para o Dia de Ação de Graças

Enquanto Gisele e as crianças estão no exterior, Brady47, vai permanecer nos EUA

“Ele vai convocar o jogo para a Fox naquele dia e estará ocupado com o trabalho”, explicou a fonte.

Como um Emissora da Fox Sports NFL, Brady estará comentando o Dia de Ação de Graças confronto entre o Dallas Cowboys e o Gigantes de Nova Yorksobrando pouco tempo para celebrações familiares.

Apesar de estar separado, Brady e Bündchen parecem ter uma relação de co-parentalidade de apoio.

“Tom apoia e esse é o acordo que ele e Gisele concordaram”, acrescentou a fonte.

Enquanto Brady não vou gastar Ação de Graças com a família, ele terá a oportunidade de passar algum tempo com os filhos no final da temporada de férias.

O casal, que estava casado há 13 anos antes de sua separação em 2022, compartilham dois filhos: Benjamin14 e Viviane11. Brady também é pai de um garoto de 17 anos Jackque ele divide com a ex-namorada Bridget Moynahan.

Embora ambos tenham mudado suas vidas pessoais, sua prioridade continua sendo os filhos.

O novo capítulo na vida de Brady e Bündchen

Após sua separação de Brady, Gisele encontrou um novo capítulo em sua vida com Joaquim Valenteseu instrutor de jiu-jitsu. Poucos meses após a separação, eles começaram a namorar e, em outubro de 2023, Gisele anunciou que estava esperando seu primeiro filho juntos. Esta revelação foi uma surpresa para Brady.

“Tom sabia que as coisas eram sérias entre Gisele e Joaquim, mas nunca imaginou que eles teriam um filho juntos”, disse a fonte.

Brady teria ficado “atordoado” com a notícia, que “não era algo que estava em seu radar”. Embora suas vidas pessoais tenham tomado rumos diferentes, o foco do casal permanece nos filhos enquanto eles navegam nas festas de fim de ano.