Tom Breese admite ter usado ‘cogumelos mágicos’ durante a luta de Rob Wilkinson no PFL 2

Não admira que Tom Breese tenha tido uma gestão tão decepcionante no PFL.

Em abril, Breese enfrentou Rob Wilkinson na rodada de abertura da temporada de meio-pesado de 2024 do PFL e as coisas não poderiam ter sido muito piores, já que Wilkinson o demoliu em apenas 70 segundos. Foi um resultado decepcionante para o lutador britânico, mas talvez não inesperado, já que Breese disse recentemente ao Polish Fighters Info que ele estava sob influência de drogas na noite da luta.

“Eu estava drogado durante a luta”, disse Breese. “Eu fiz cogumelos mágicos. Eu estava tomando drogas a semana toda. Isso é honesto. [Laughs] É o que é. Foi uma época difícil.”

Embora a PFL teste drogas para melhorar o desempenho através da USADA, os cogumelos com psilocibina não são atualmente proibidos.

Mas o uso de substâncias por Breese não para por aí. Durante a entrevista, Breese também revelou que há algum tempo luta contra o uso de drogas, o que o culpa por seu desempenho desanimador nos últimos anos.

“Para mim, obviamente tive alguns altos e baixos, mas sempre fui uma pessoa muito disciplinada e então comecei a deixar alguns maus hábitos entrarem em minha vida”, disse Breese. “Fumar, algumas drogas, coisas assim. E essa foi a causa de muitos desses problemas, para ser honesto. Agora estou de volta ao caminho certo e estreito. Realmente não vai ser uma coisa. Vou acabar com toda a minha competição. Só tive alguns problemas com drogas.”

Invicto em suas primeiras nove lutas profissionais, Breese se destacou no UFC, mas foi dispensado da promoção em 2020 após uma desistência no dia da luta de uma luta agendada com Antonio Arroyo no UFC Vegas 28. Ele então competiu pela Levels Fight League antes assinando com KSW por três lutas. Mais recentemente, Breese competiu novamente pela Levels Fight League, vencendo Renato Rangel por decisão unânime em outubro.

E com sua carreira no PFL aparentemente encerrada por enquanto e sua vida pessoal em uma situação melhor, Breese espera retornar ao KSW em um futuro próximo.

“Eu gostaria de voltar para KSW”, disse Breese. “Gostei muito da minha passagem pelo KSW e sinto que tem muitas lutas boas lá para mim. Eu adoraria lutar contra Pawel [Pawlak] de novo. Eu realmente gostaria dessa luta.”