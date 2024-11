Umar Nurmagomedov critica Aljamain Sterling por voltar atrás na disputa pelo título

Umar Nurmagomedov retirou um recibo intrigante na quinta-feira.

O invicto candidato ao peso galo – atualmente número 2 com 135 libras no MMA Fighting Global Rankings – está em busca do campeão do UFC Merab Dvalishvili, que não mediu esforços para explicar por que Nurmagomedov não merece uma disputa pelo título.

Dvalishvili tem sido frequentemente apoiado pelo companheiro de equipe e amigo próximo Aljamain Sterling, ele próprio ex-campeão peso galo. Na quinta-feira. Nurmagomedov trouxe à tona um comentário anterior de Sterling no qual apoiava a candidatura de Nurmagomedov.

Depois que Nurmagomedov derrotou Cory Sandhagen em agosto passado, Sterling twittou: “Umar ganha sua chance pelo título”.

Nurmagomedov marcou Sterling no Twitter, escrevendo: “Quando você não tinha medo de falar a verdade”.

Sterling respondeu quase imediatamente, escrevendo: “Você vai lutar de novo em breve ou continuará fazendo isso? Eu realmente não me importo com quem leva a injeção. Mas concordo que deveria ser baseado no mérito de quem mais ganhou. Simples.”

No momento, Dvalishvili e Nurmagomedov ainda não marcaram a próxima luta. Dvalishvili mencionou vários outros lutadores como adversários em potencial, incluindo Sean O’Malley, que derrotou no UFC 303 para se tornar campeão peso galo, e o ex-campeão Petr Yan, que vem de uma vitória impressionante sobre Deiveson Figueiredo no UFC Macau.

Sterling está confuso se Nurmagomedov planeja lutar novamente ou se insiste em esperar por Dvalishvili.

“Ele teve uma luta marcada com Song Yadong e de repente foi cancelada”, escreveu Sterling, respondendo a uma pergunta. “Não consigo entender o que está acontecendo. Mas tentar apressar Merab para lutar mais cedo ou mais tarde é falso.”

Sterling tem seu próprio problema para se preocupar ao retornar ao octógono no próximo sábado, no UFC 310, para enfrentar o principal candidato aos penas, Movsar Evloev.