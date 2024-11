Veja Costello van Steenis aniquilar João Dantas com nocaute na cabeça no campeonato mundial da PFL

Costello van Steenis pode ter estado na primeira luta preliminar do Campeonato Mundial PFL 2024, mas atuou como atração principal.

Em apenas 48 segundos, van Steenis preparou o adversário João Dantas para um chute devastador na cabeça que instantaneamente roubou a consciência de Dantas. A luta serviu de abertura do campeonato da liga de sexta-feira em Riad, na Arábia Saudita.

Assista ao nocaute explosivo abaixo.

Van Steenis demorou a avaliar Dantas antes de pegá-lo atacando com o golpe fatídico. Dantas caiu com força no tatame e van Steenis sabia que não seriam necessários golpes posteriores.

Embora van Steenis seja conhecido por suas habilidades no kickboxing, os nocautes têm sido poucos e raros para o veterano de 10 anos. Seu nocaute sobre Dantas foi a primeira vez que van Steenis finalizou uma luta com golpes desde julho de 2019, quando derrotou Mike Shipman na luta principal do Bellator 233.