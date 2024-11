Vídeo: Anatoly Malykhin e Reug Reug são fisicamente separados pela equipe de segurança à frente do ONE 169

Anatoly Malykhin e Reug Reug terão a chance de lutar entre si na sexta-feira, mas quase lutaram pelo título dos pesos pesados ​​​​dois dias antes.

Malykhin e Reug Reug são as atrações principais do evento ONE 169 de sexta-feira no Lumpinee Boxing Stadium em Bangkok, Tailândia.

Na quarta-feira, o campeão das três divisões do ONE e o desafiante se exercitaram e, à medida que as coisas pareciam se acalmar, eles se engajaram em um clinche em pé e precisaram ser separados por uma série de seguranças no palco. Confira o vídeo abaixo, cortesia de Nicolas Atkin.

Malykhin também é o campeão dos meio-pesados ​​e dos médios da promoção, compilando um recorde geral de 14-0 com uma sequência perfeita de 6-0 em ONE. “Spartak” coloca o título dos pesos pesados ​​em jogo pela primeira vez desde que derrotou o ex-lutador do UFC Arjan Bhullar no ONE Friday Nights 22 em junho de 2023.

Reug Reug está 6-1 no esporte e deve disputar sua primeira luta de MMA desde que derrotou Marcus Buchecha no ONE Fight Night 13, em agosto de 2023.