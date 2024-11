Vídeo: Dakota Ditcheva desmonta Taila Santos e finaliza com brutal tiro no corpo no Mundial da PFL

Dakota Ditcheva enfrentou o teste mais difícil de sua carreira e passou com louvor.

O altamente elogiado prospecto peso mosca se formou para se tornar campeão na sexta-feira com uma derrota unilateral sobre a ex-candidata ao título do UFC Taila Santos no co-evento principal do Campeonato Mundial PFL de 2024.

Foi uma vitrine dominante para Ditcheva, já que ela brutalizou Santos com chutes fortes nas pernas logo no início e depois a golpeou no corpo com as joelhadas antes de subir por cima com várias cotoveladas duras no rosto. Na verdade, foi uma cotovelada seguida de uma forte esquerda no corpo que dobrou Santos, com Ditcheva desferindo mais alguns golpes enquanto o árbitro se aproximava para interromper a luta.

O final veio às 4:41 do segundo round.

“Ela é uma garota durona, mas eu sabia do que era capaz”, disse Ditcheva depois. “Ela tem dito ‘ela é apenas uma Barbie, ela deveria ser modelo. Bem, uma modelo acabou de te dar uma surra no segundo round, então cale a boca.”

Ditcheva certamente ganhou o direito de falar bem depois que seu desempenho provou que ela é uma peso mosca de elite ao derrotar um ex-desafiante ao título do UFC sem suar a camisa.

Desde o início da luta, Ditcheva não demonstrou medo de ir atrás de Santos e apesar das tentativas da brasileira para desacelerá-la no wrestling, nada parecia funcionar.

No momento em que a ação passou para o segundo round, Ditcheva estava apenas escolhendo seus golpes enquanto desmontava sistematicamente Santos antes de avançar para o tiro mortal. Com uma barragem que encerrou a luta foi a quarta vitória seguida de Ditcheva em 2024 —toda por nocaute, tendo o Santos como único adversário a passar para o segundo round.

A ascensão de Ditcheva certamente dá ao PFL uma grande estrela para promover em 2025 e agora cabe à organização encontrar sua competição que valha a pena no futuro.