Vídeo de Misfits Boxing: Deji consegue nocaute devastador sobre Dawood Savage

Deji acordou a torcida no Catar após um início lento de luta.

O boxeador influenciador fortemente favorecido precisou de apenas dois bons golpes para derrubar o oponente Dawood Savage na contagem, mostrando sua vantagem de poder e deixando Savage em desvantagem na contagem no terceiro round.

Assista ao grande final do Misfits Boxing 19 abaixo.

Deji parecia bastante desinteressado durante as duas primeiras rodadas, enquanto o Savage menor circulava incessantemente ao redor dele enquanto dava golpes furtivos. Embora houvesse pouca ação significativa, era claramente possível que Deji estivesse perdendo no placar antes do terceiro.

Nada disso importou quando Deji se aproveitou de Savage saindo descuidadamente de um clinch com a cabeça exposta. Deji acertou um uppercut, depois acertou uma reta de esquerda que mandou Savage voando para o tatame. Inexplicavelmente, o árbitro pareceu ver isso como um deslize e não como um knockdown.

Ele pode ter descoberto algo enquanto Savage se recuperava rapidamente. No entanto, na troca seguinte, Deji acertou um overhand de direita e empurrou Savage atordoado para a tela.

O tempo oficial da paralisação foi 0:32 do terceiro round.

Depois, Deji agradeceu a Savage e o elogiou por aceitar a luta em pouco tempo, depois que vários oponentes anteriores desistiram.