Você ainda pode solicitar o perdão do empréstimo estudantil? Estes são os programas disponíveis por enquanto

EUSe você está se perguntando se o perdão do empréstimo estudantil ainda é possível em meio a todas as idas e vindas legais, a resposta é sim, mas com ressalvas. Embora o amplo alívio permaneça pendente no tribunal, várias outras opções de perdão ainda estão em discussão.

Planos de reembolso baseados em renda (IDR): um caminho para o perdão

Apesar dos obstáculos legais, você ainda pode solicitar Reembolso baseado em renda (IDR) planos, incluindo o plano SAVE da administração Biden, anteriormente conhecido como REPAYE. No entanto, a liminar do Tribunal do 8º Circuito interrompeu aspectos importantes do SALVARcomo disposições de perdão. Isso significa que se você se inscrever agora, seus empréstimos poderão entrar em tolerância, pausando pagamentos e juros, mas não contando para o perdão. De acordo com o Departamento de Educação, “os mutuários ainda podem solicitar planos de IDR”, embora seja aconselhável cautela.

Para mutuários que já buscam o perdão sob outros planos de IDR, como Pague conforme você ganha (PAYE) ou Reembolso Contingente de Renda (ICR)os atrasos persistem. Perdão de empréstimo de serviço público (PSLF) os buscadores também podem se sentir paralisados, pois o monitoramento do progresso está atualmente congelado.

A estratégia atual: escolher com sabedoria

Se você deseja o perdão por meio do IDR, pense duas vezes antes de mudar para SAVE. Em vez disso, ficar com Reembolso Baseado em Renda (IBR) pode ser uma mudança mais segura por enquanto, embora geralmente seja mais cara. Uma dica importante: seja específico na hora de se inscrever. A Secretaria de Educação alerta contra a seleção da opção “menor mensalidade”, pois isso pode levar a atrasos ainda maiores.

Consolidação: o tempo é importante

Para aqueles que desejam consolidar empréstimos para se qualificarem para determinados programas de perdão como o PSLF, o Consolidação direta de empréstimos o processo está online novamente. No entanto, a escolha de um plano de IDR após a consolidação ainda pode enfrentar atrasos. Talvez seja aconselhável adiar a consolidação até que o sistema esteja totalmente funcional novamente.

Boas notícias para os candidatos ao PSLF

Perdão de empréstimo de serviço público não está sob ameaça legal. Se você estiver buscando o PSLF, use a ferramenta de ajuda do PSLF em StudentAid.gov para processamento mais rápido de certificações de emprego. Os envios manuais podem enfrentar atrasos de meses, enquanto os envios on-line podem ser processados ​​em semanas.

Cuidado com golpes

Por fim, tenha cuidado com golpistas que oferecem serviços de perdão de empréstimos mediante o pagamento de uma taxa. O Departamento de Educação enfatiza que todos os serviços legítimos são gratuitos. Sempre verifique e-mails de fontes confiáveis ​​como noreply@studentaid.gov e evite compartilhar informações pessoais.

Embora as batalhas legais sobre os planos de perdão de Biden continuem, o planejamento estratégico pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo. Acompanhar as atualizações dos canais oficiais é crucial, e escolher o plano de reembolso certo pode fazer toda a diferença na sua jornada de perdão.