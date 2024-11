‘Wicked’ se torna o filme de maior bilheteria baseado no musical de todos os tempos

“Wicked” é muito ‘Popular’ … arrecadando dinheiro nas bilheterias – e, oficialmente, tornando-se o filme de maior bilheteria baseado em um musical de todos os tempos nos EUA

De acordo com Prazo finalo faturamento interno do filme atingiu US$ 214,3 milhões até sexta-feira… já superando o faturamento bruto de “Grease” – que foi lançado há quase 50 anos.

As estimativas indicam que “Wicked” arrecadará outros quase US$ 50 milhões antes do final do fim de semana… elevando seu faturamento interno geral esperado para US$ 263 milhões.

Obviamente, isso leva em consideração apenas o faturamento interno… com a arrecadação mundial arrecadando quase US$ 360 milhões desde que o filme estreou no início deste mês.



Na contagem mundial de filmes musicais, “Wicked” ainda está atrás de “Les Miserables” (US$ 442,7 milhões) e “Graxa” (US$ 396,2 milhões) … e a grande baleia branca dos musicais internacionais – “Mamma Mia!” em US$ 611,2 milhões.

O filme não está apenas enlouquecendo com a nostalgia… os críticos adoram o filme – e espera-se que ele receba alguma agitação no Oscar quando a votação começar no próximo mês.

E, lembre-se… esta é apenas a primeira parte de “Wicked” – então, a Universal também ganhará dinheiro na segunda parcela do próximo ano.